Сколько украинцев считают реальным вступление в ЕС через два года — опрос

Владимир Зеленский на встрече с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Фото: ОП

Украинцы, несмотря на войну, с опмизмом смотрят на будущее вступление в Европейский Союз. 60,5% опрошенных считают, что вступить в ЕС нашему государству удастся раньше, чем через 10 лет.

Об этом сообщает ZN.UA.

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Мнения украинцев о вступлении в ЕС

Отмечается, что такой опрос провели журналисты вместе с Центром Разумкова.

"54,8% предполагают, что это произойдет до 2030 года, на который, говоря о расширении ЕС, ориентировал и членов самого Союза, и Украину председатель Европейского совета Шарль Мишель. Правда, в то же время он сделал важную оговорку: "Если обе стороны выполнят свое домашнее задание", — говорится в материале.

Опрос украинцев. Инфографика: ZN.UA

В свою очередь 20,6% опрошенных граждан Украины более оптимистичны, чем представители исполнительной власти нашего государства. По их мнению, Украина может вступить в Евросоюз уже через два года.

Прогнозы от должностных лиц

В то же время ранее премьер-министр Денис Шмигаль и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина замечали, что в течение этого периода Украина только может быть готова к вступлению.

По словам автора материала, политики осведомлены о сложности предстоящей внутренней реформы Европейского Союза и необходимости ратификации договора о вступлении нового члена всеми нынешними 27 членами ЕС.

"В среднем только процесс ратификации занимает около двух лет. Поэтому неудивительно, что более четверти людей, принявших участие в нашем опросе (27,8%), выбрали вариант "Затрудняюсь ответить" или отказались от ответа: положа руку на сердце, сегодня ни один человек в мире не может дать точного прогноза, когда Украина станет членом ЕС", — добавили в сообщении.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Еврокомиссии начать переговоры по членству Украины в ЕС. По его словам, этот день войдет в историю Украины.