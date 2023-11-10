Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Сколько украинцев считают реальным вступление в ЕС через два года — опрос arrow

Сколько украинцев считают реальным вступление в ЕС через два года — опрос

10 ноября 2023 08:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Сколько украинцев считают реальным вступление в ЕС через два года — опрос
Владимир Зеленский на встрече с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинцы, несмотря на войну, с опмизмом смотрят на будущее вступление в Европейский Союз. 60,5% опрошенных считают, что вступить в ЕС нашему государству удастся раньше, чем через 10 лет.

Об этом сообщает ZN.UA.

Читайте также:

Мнения украинцев о вступлении в ЕС

Отмечается, что такой опрос провели журналисты вместе с Центром Разумкова.

"54,8% предполагают, что это произойдет до 2030 года, на который, говоря о расширении ЕС, ориентировал и членов самого Союза, и Украину председатель Европейского совета Шарль Мишель. Правда, в то же время он сделал важную оговорку: "Если обе стороны выполнят свое домашнее задание", — говорится в материале.

опрос украинцев о вступлении в ЕС
Опрос украинцев. Инфографика: ZN.UA

В свою очередь 20,6% опрошенных граждан Украины более оптимистичны, чем представители исполнительной власти нашего государства. По их мнению, Украина может вступить в Евросоюз уже через два года.

Прогнозы от должностных лиц

В то же время ранее премьер-министр Денис Шмигаль и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина замечали, что в течение этого периода Украина только может быть готова к вступлению.

По словам автора материала, политики осведомлены о сложности предстоящей внутренней реформы Европейского Союза и необходимости ратификации договора о вступлении нового члена всеми нынешними 27 членами ЕС.

"В среднем только процесс ратификации занимает около двух лет. Поэтому неудивительно, что более четверти людей, принявших участие в нашем опросе (27,8%), выбрали вариант "Затрудняюсь ответить" или отказались от ответа: положа руку на сердце, сегодня ни один человек в мире не может дать точного прогноза, когда Украина станет членом ЕС", — добавили в сообщении.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Еврокомиссии начать переговоры по членству Украины в ЕС. По его словам, этот день войдет в историю Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Законопроект о медицинском каннабисе — в Раде рассказали о новых правках - 80x80

Законопроект о медицинском каннабисе — в Раде рассказали о новых правках

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:30 Украинцам выплачивают компенсацию до 1 тыс. грн ежемесячно — кто имеет право

Актуальное по теме