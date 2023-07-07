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Сколько женщин защищают Украину в рядах ВСУ: Маляр назвала цифру

7 июля 2023 04:20
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Какое количество женщин служит в ВСУ — Анна Маляр назвала количество
Украинские женщины, служащие в ВСУ. Фото: rudana.com.ua
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

С первых дней полномасштабного вторжения на защиту Украины встали многие женщины. Военнослужащие служат как в тылу, так и на передовой, выполняя сверхсложные задачи наравне с мужчинами.

Заместитель министра обороны Анна Маляр на Всеукраинском форуме лидерства женщин во время войны рассказала, сколько военных женщин служат в ВСУ.

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По ее словам, в настоящее время в Вооруженных Силах служит 42 тыс. женщин-военнослужащих. Вместе с гражданскими работницами это около 60 тыс.

Маляр подчеркнула, что пять тысяч украинских женщин находятся сейчас на "переднем крае", где выполняют задачи наравне с мужчинами.

"При этом никакого равенства там не может быть. Война с мужским лицом. Для женщин это гораздо сложнее. Это очень тяжелая мужская работа с чрезмерными нагрузками. И каждая из них ежедневно пересиливает все возможности, которые заложены природой для женщины. Наши женщины невероятно сильны", — высказалась заместитель министра обороны.

 

Сколько женщин защищают Украину в рядах ВСУ: Маляр назвала цифру
Анна Маляр на Всеукраинском форуме лидерства женщин во время войны. Фото: facebook.com/ganna.maliar

Также заместитель министра уточнила, что в ВСУ отменили все ограничения по военным специальностям, которые могли получить женщины.

"Лично я горжусь украинскими женщинами в Вооруженных Силах Украины. Война не выбирала — мужчина или женщина. Она заставила всех нас защищать свое государство одинаково. Мы все действовали. И я не делю с мужчинами кто из нас что будет делать. Кто именно и как должен защищать нашу страну женщина или мужчина. Это наша страна", — написала Маляр.

Стоит отметить, что ранее командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, какие специальности выбирают чаще всего военные женщины и в каких подразделениях Сил обороны Украины больше всего представительниц женского пола.

Напомним, мы писали, сколько погибло женщин-военных с самого начала полномасштабного вторжения России.

Также мы рассказывали, могут ли женщины-медики уехать за границу летом 2023 года.

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