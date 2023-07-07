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Скільки жінок захищають Україну в лавах ЗСУ: Маляр назвала цифру

7 липня 2023 04:20
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Яка кількість жінок служить в ЗСУ — Ганна Маляр назвала кількість
Українські жінки, які служать у ЗСУ. Фото: rudana.com.ua
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

З перших днів повномасштабного вторгнення на захист України встало багато жінок. Військовослужбовиці служать як в тилу, так і на передовій, виконуючи надскладні завдання на рівні з чоловіками. 

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр на Всеукраїнському форумі лідерства жінок під час війни розповіла, скільки військових жінок служать в ЗСУ.

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За її словами, зараз в Збройних Силах служить 42 тис. жінок-військовослужбовиць. Разом із цивільними працівницями це близько 60 тис.

Маляр підкреслила, що п'ять тисяч українських жінок перебувають зараз на "передньому краї", де виконують завдання нарівні з чоловіками.

"При цьому ніякої рівності там не може бути. Війна з чоловічим обличчям. Для жінок це набагато складніше. Це дуже важка чоловіча робота з надмірними навантаженнями. І кожна з них пересилює щодня всі можливості які закладено природою для жінки. Наші жінки неймовірно сильні", — висловилася заступниця міністра оборони.

 

Скільки жінок захищають Україну в лавах ЗСУ: Маляр назвала цифру
Ганна Маляр на Всеукраїнському форумі лідерства жінок під час війни. Фото: facebook.com/ganna.maliar

Також заступниця міністра уточнила, що у ЗСУ скасували всі обмеження щодо військових спеціальностей, які могли отримати жінки.

"Особисто я пишаюсь українськими жінками в Збройних Силах України. Війна не обирала — чоловік чи жінка. Вона примусила всіх нас захищати свою державу однаково. Ми всі діяли. І я не ділю з чоловіками хто з нас що буде робити. Хто саме і як повинен захищати нашу країну жінка чи чоловік. Це ж наша країна", — написала Маляр.

Варто зазначити, що раніше командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, які спеціальності обирають найчастіше військові-жінки та у яких підрозділах Сил оборони України найбільше представниць жіночої статі. 

Нагадаємо, ми писали, скільки загинуло жінок-військових від початку повномасштабного вторгнення рф. 

Також ми розповідали, чи можуть жінки-медики виїхати за кордон влітку 2023 року.

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