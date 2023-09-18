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Смерть экс-начальника Херсонской ОВА: в полиции рассматривают версию "самоубийство"

18 сентября 2023 14:16
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Валерия Пержун
редактор
В полиции открыли уголовное производство по смерти Геннадия Лагуты
Экс-начальник Херсонской ОВА Геннадий Лагута. Фото: Херсонская ОВА
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

17 сентября в возрасте 49 лет скончался экс-начальника Херсонской ОВА Геннадий Лагута. Полиция классифицирует событие как "преднамеренное убийство" с дополнительной квалификацией — "самоубийство".

Об этом сообщила начальница отдела коммуникации полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии Суспільному.

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Что известно о смерти Геннадия Лагуты

13 сентября в Соломенское управление полиции Киева обратилась жена экс-начальника Херсонской ОВА Геннадия Лагуты с сообщением о его исчезновении. Мужчину искали 3 дня.

"16 сентября его нашли в Соломенском районе возле гаражных помещений. Сейчас идет досудебное расследование, наши следователи рассматривают все версии совершенного и устанавливают детали, свидетелей и свидетелей события", — отметила Юлия Гирдвилис.

В полиции событие классифицируют по статье 115 – "убийство, с дополнительной квалификацией "самоубийство". Этой же версии событий придерживается и херсонский политик Виталий Богданов. По его словам, вероятно, что Лагута совершил самоубийство, поскольку накануне он приобрел большое количество таблеток.

"Правоохранители установили по камерам наблюдения, что таблетки приобрел лично в аптеке в большом количестве", — отметил политик.

К тому же, по его словам, это уже не первая попытка Лагуты свести счета с жизнью.

"Это не первая была попытка Геннадия...Так однажды после неудачной попытки самоубийства, он проходил лечение и именно в больнице он получил Подозрение по двум статьям УК Украины", — рассказал Богданов.

Политик рассказал о попытках самоубийства Лагуты
Скриншот сообщения Виталия Богданова

Напомним, 17 сентября скончался бывший глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута.

Также появилась информация о причинах смерти эксчельника Херсонской ОГА Лагуты.

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