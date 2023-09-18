У поліції відкрили кримінальне провадження щодо смерті Геннадія Лагути

Ексочільник Херсонської ОВА Геннадій Лагута. Фото: Херсонська ОВА

17 вересня у віці 49 років помер ексочільник Херсонської ОВА Геннадій Лагута. Поліція класифікує подію як "умисне вбивство" з додатковою кваліфікацією — "самогубство".

Про це повідомила начальниця відділу комунікації поліції Києва Юлія Гірдвіліс в коментарі Суспільному.

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13 вересня до Солом'янського управління поліції Києва звернулась дружина ексочільника Херсонської ОВА Геннадія Лагути з повідомленням про його зникнення. Чоловіка шукали 3 дні.

"16 вересня його знайшли у Солом'янському районі біля гаражних приміщень. Зараз триває досудове розслідування, наші слідчі розглядають усі версії скоєного і встановлюють деталі, свідків та очевидців події", — зазначила Юлія Гірдвіліс.

У поліції подію класифікують за статтею 115 – "вбивство, з додатковою кваліфікацією "самогубство". Цієї ж версії подій притримується і херсонський політик Віталій Богданов. За його словами, ймовірно, що Лагута скоїв самогубство, оскільки напередодні він придбав велику кількість таблеток.

"Правоохоронці встановили по камерам спостереження, що пігулки придбав особисто в аптеці у великій кількості", — зазначив політик.

До того ж за його словами, це вже не перша спроба Лагути звести рахунки з життям.

"Це не перша була спроба Генадія...Так одного разу після невдалої спроби самогубства, він проходив лікування і саме в лікарні він отримав Підозру за двома статтями КК України", — розповів Богданов.

Скриншот повідомлення Віталія Богданова

Нагадаємо, 17 вересня помер колишній очільник Херсонської ОДА Геннадій Лагута.

Також з'явилась інформація про причини смерті ексочільника Херсонської ОДА Лагути.