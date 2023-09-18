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Смерть ексочільника Херсонської ОВА: у поліції розглядають версію "самогубство"

18 вересня 2023 14:16
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Валерія Пержун
редактор
У поліції відкрили кримінальне провадження щодо смерті Геннадія Лагути
Ексочільник Херсонської ОВА Геннадій Лагута. Фото: Херсонська ОВА
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

17 вересня у віці 49 років помер ексочільник Херсонської ОВА Геннадій Лагута. Поліція класифікує подію як "умисне вбивство" з додатковою кваліфікацією — "самогубство".

Про це повідомила начальниця відділу комунікації поліції Києва Юлія Гірдвіліс  в коментарі Суспільному.

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13 вересня до Солом'янського управління поліції Києва звернулась дружина ексочільника Херсонської ОВА Геннадія Лагути з повідомленням про його зникнення. Чоловіка шукали 3 дні. 

"16 вересня його знайшли у Солом'янському районі біля гаражних приміщень. Зараз триває досудове розслідування, наші слідчі розглядають усі версії скоєного і встановлюють деталі, свідків та очевидців події", — зазначила Юлія Гірдвіліс.

У поліції подію класифікують за статтею 115 – "вбивство, з додатковою кваліфікацією "самогубство". Цієї ж версії подій притримується і херсонський політик Віталій Богданов. За його словами, ймовірно, що Лагута скоїв самогубство, оскільки напередодні він придбав велику кількість таблеток. 

"Правоохоронці встановили по камерам  спостереження, що пігулки придбав особисто в аптеці у великій кількості", — зазначив політик.

До того ж за його словами, це вже не перша спроба Лагути звести рахунки з життям. 

"Це не перша була спроба Генадія...Так одного разу після невдалої спроби самогубства, він проходив лікування і саме в лікарні він отримав Підозру за двома статтями КК України", — розповів Богданов.

Політик розповів про спроби самогубства Лагути
Скриншот повідомлення Віталія Богданова

Нагадаємо, 17 вересня помер колишній очільник Херсонської ОДА Геннадій Лагута.

Також з'явилась інформація про причини смерті ексочільника Херсонської ОДА Лагути.

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