Совместные шаги Украины и Дании делают сильнее наши народы, — Зеленский

Премьер-министр Дании посетила Киев. Фото: Скриншот

Визит премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен является важным для Украины. Украинцы ценят помощь, которую оказывает нашему государству эта страна.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

Визит Метте Фредериксен в Украину

"Как всегда, наши содержательные, максимально конкретные переговоры. Новый оборонный пакет — это будет уже 12-й, — который готовится на этот месяц. Разминирование, восстановление, ситуация на поле боя, безопасность Черноморского региона, наших портов", — сообщил Зеленский

Президент добавил, что все общие шаги Украины и Дании делают сильнее оба народа и их способность защищать жизнь людей.

"Благодарю все проявления нашего сотрудничества и вам, Мэтте, лично, и всей Дании. За то, что вы вместе с нами, помогаете Украине защищать жизнь и человечность", — заверил Зеленский.

Как ранее мы сообщали, Генеральный прокурор Андрей Костин показал премьер-министру Дании Мэтте Фредериксен места российских военных преступлений в Буче. Глава датского правительства возложила цветы на могилы замученных до смерти людей.

Напомним, в среду, 6 сентября, в Киев с визитом прибыла премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. В настоящее время она выступает в Верховной Раде.