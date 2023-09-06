Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Совместные шаги Украины и Дании делают сильнее наши народы, — Зеленский arrow

Совместные шаги Украины и Дании делают сильнее наши народы, — Зеленский

6 сентября 2023 18:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Совместные шаги Украины и Дании делают сильнее наши народы, — Зеленский
Премьер-министр Дании посетила Киев. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Визит премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен является важным для Украины. Украинцы ценят помощь, которую оказывает нашему государству эта страна.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

Визит Метте Фредериксен в Украину

"Как всегда, наши содержательные, максимально конкретные переговоры. Новый оборонный пакет — это будет уже 12-й, — который готовится на этот месяц. Разминирование, восстановление, ситуация на поле боя, безопасность Черноморского региона, наших портов", — сообщил Зеленский

Президент добавил, что все общие шаги Украины и Дании делают сильнее оба народа и их способность защищать жизнь людей.

"Благодарю все проявления нашего сотрудничества и вам, Мэтте, лично, и всей Дании. За то, что вы вместе с нами, помогаете Украине защищать жизнь и человечность", — заверил Зеленский.

Как ранее мы сообщали, Генеральный прокурор Андрей Костин показал премьер-министру Дании Мэтте Фредериксен места российских военных преступлений в Буче. Глава датского правительства возложила цветы на могилы замученных до смерти людей.

Напомним, в среду, 6 сентября, в Киев с визитом прибыла премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. В настоящее время она выступает в Верховной Раде.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

Стоимость горючего снова вырастет: к чему стоит подготовиться

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз