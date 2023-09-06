Спільні кроки України та Данії роблять сильнішими наші народи, — Зеленський
Візит прем’єр-міністеркині Данії Метте Фредеріксен є важливим для України. Українці цінують допомогу, яку надає нашій державі ця країна.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Візит Метте Фредеріксен до України
"Як завжди, наші змістовні, максимально конкретні переговори. Новий оборонний пакет — це буде вже 12-й, — який готується на цей місяць. Розмінування, відбудова, ситуація на полі бою, безпека Чорноморського регіону, наших портів", — повідомив Зеленський
Президент додав, що усі спільні кроки України та Данії роблять сильнішими обидва народи й їхню здатність захищати життя людей.
"Дякую за всі прояви нашої співпраці і вам, Метте, особисто, і всій Данії. За те, що ви разом із нами, допомагаєте Україні захищати життя та людяність", — запевнив Зеленський.
Як раніше ми повідомляли, Генеральний прокурор Андрій Костін показав прем'єр-міністерці Данії Метте Фредеріксен місця російських воєнних злочинів у Бучі. Голова данського уряду поклала квіти на могили замучених до смерті людей.
Нагадуємо, у середу, 6 вересня, до Києва з візитом прибула прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Зараз вона виступає у Верховній Раді.