Спільні кроки України та Данії роблять сильнішими наші народи, — Зеленський

Прем’єр-міністеркиня Данії відвідала Київ. Фото: Скриншот

Візит прем’єр-міністеркині Данії Метте Фредеріксен є важливим для України. Українці цінують допомогу, яку надає нашій державі ця країна.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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"Як завжди, наші змістовні, максимально конкретні переговори. Новий оборонний пакет — це буде вже 12-й, — який готується на цей місяць. Розмінування, відбудова, ситуація на полі бою, безпека Чорноморського регіону, наших портів", — повідомив Зеленський

Президент додав, що усі спільні кроки України та Данії роблять сильнішими обидва народи й їхню здатність захищати життя людей.

"Дякую за всі прояви нашої співпраці і вам, Метте, особисто, і всій Данії. За те, що ви разом із нами, допомагаєте Україні захищати життя та людяність", — запевнив Зеленський.

Як раніше ми повідомляли, Генеральний прокурор Андрій Костін показав прем'єр-міністерці Данії Метте Фредеріксен місця російських воєнних злочинів у Бучі. Голова данського уряду поклала квіти на могили замучених до смерті людей.

Нагадуємо, у середу, 6 вересня, до Києва з візитом прибула прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Зараз вона виступає у Верховній Раді.