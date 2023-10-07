Главные новости 6 октября: события и итоги

Дело мэра Сум, жертвы в Грозе и Коломойский под стражей: новости Украины 6 октября
Вчера, 6 октября, городского голову Сум Александра Лысенко, подозреваемого во взяточничестве, выпустили под залог. Также в этот день в селе Гроза Харьковской области закончили спасательно-поисковые работы. К тому же вчера Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы относительно олигарха Игоря Коломойского.
Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 6 октября, которые вы могли пропустить.
Сумского городского голову, подозреваемого во взяточничестве, выпустили под залог
Городского голову Сум Александра Лысенко, подозреваемого во взяточничестве, выпустили под залог. Размер залога составил 3 млн грн, его внесли 5 октября, добавили в пресс-службе.
В Грозе закончили спасательно-поисковые работы
Вчера, 6 октября, в селе Гроза Харьковской области закончили спасательно-поисковые работы. В результате российского удара по кафе погиб 51 человек.
Киевский суд оставил Коломойского под стражей
Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы относительно олигарха Игоря Коломойского. Его оставили под стражей.
Прокуратура открыла дело из-за драки с участием нардепов Куницкого и Дмитрука
Генеральный прокурор зарегистрировал уголовные производства из-за драки, в которой принимали участие бывший нардеп "Слуги народа" Артем Дмитрук и действующий депутат этой же фракции Александр Куницкий. В них произошла драка с неизвестным молодым человеком.
Зеленский провел Ставку относительно угрозы обстрелов энергосистемы
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. На нем обсудили ситуацию на фронте и угрозы обстрелов энергосистемы страны.
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