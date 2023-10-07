Главные новости 6 октября: события и итоги

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Вчера, 6 октября, городского голову Сум Александра Лысенко, подозреваемого во взяточничестве, выпустили под залог. Также в этот день в селе Гроза Харьковской области закончили спасательно-поисковые работы. К тому же вчера Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы относительно олигарха Игоря Коломойского.

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 6 октября, которые вы могли пропустить.

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Сумского городского голову, подозреваемого во взяточничестве, выпустили под залог

Сумской городской голова Александр Лысенко. Фото: УНИАН

Городского голову Сум Александра Лысенко, подозреваемого во взяточничестве, выпустили под залог. Размер залога составил 3 млн грн, его внесли 5 октября, добавили в пресс-службе.

В Грозе закончили спасательно-поисковые работы

Спасатели на месте обстрела Харьковской области 5 октября. Фото: t.me/synegubov

Вчера, 6 октября, в селе Гроза Харьковской области закончили спасательно-поисковые работы. В результате российского удара по кафе погиб 51 человек.

Киевский суд оставил Коломойского под стражей

Олигарх Игорь Коломойский. Фото: Новини.LIVE

Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы относительно олигарха Игоря Коломойского. Его оставили под стражей.

Прокуратура открыла дело из-за драки с участием нардепов Куницкого и Дмитрука

Драка с участием нардепов. Фото: скриншот

Генеральный прокурор зарегистрировал уголовные производства из-за драки, в которой принимали участие бывший нардеп "Слуги народа" Артем Дмитрук и действующий депутат этой же фракции Александр Куницкий. В них произошла драка с неизвестным молодым человеком.

Зеленский провел Ставку относительно угрозы обстрелов энергосистемы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. На нем обсудили ситуацию на фронте и угрозы обстрелов энергосистемы страны.

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