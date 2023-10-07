Головні новини 6 жовтня: події та підсумки

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Вчора, 6 жовтня, міського голову Сум Олександра Лисенка, якого підозрюють у хабарництві, випустили під заставу. Також цього дня в селі Гроза Харківської області закінчили рятувально-пошукові роботи. До того ж вчора Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги щодо олігарха Ігоря Коломойського.

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 6 жовтня, які ви могли пропустити.

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Сутичка за участі нардепів. Фото: скриншот

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Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

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