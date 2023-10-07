Головні новини 6 жовтня: події та підсумки

Справа мера Сум, жертви в Грозі та Коломойський під вартою: новини України 6 жовтня
Вчора, 6 жовтня, міського голову Сум Олександра Лисенка, якого підозрюють у хабарництві, випустили під заставу. Також цього дня в селі Гроза Харківської області закінчили рятувально-пошукові роботи. До того ж вчора Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги щодо олігарха Ігоря Коломойського.
Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 6 жовтня, які ви могли пропустити.
Сумського міського голову, якого підозрюють у хабарництві, випустили під заставу
Міського голову Сум Олександра Лисенка, якого підозрюють у хабарництві, випустили під заставу. Розмір застави склав 3 млн грн, її внесли 5 жовтня, додали у пресслужбі.
У Грозі закінчили рятувально-пошукові роботи
Вчора, 6 жовтня, в селі Гроза Харківської області закінчили рятувально-пошукові роботи. Внаслідок російського удару по кафе загинула 51 людина.
Київський суд залишив Коломойського під вартою
Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги щодо олігарха Ігоря Коломойського. Його залишили під вартою.
Прокуратура відкрила справу через бійку за участі нардепів Куницького і Дмитрука
Генеральний прокурор зареєстрував кримінальні провадження через бійку, в якій брали участь колишній нардеп "Слуги народу" Артем Дмитрук та чинний депутат цієї ж фракції Олександр Куницький. В них відбулася сутичка з невідомим молодиком.
Зеленський провів Ставку щодо загрози обстрілів енергосистеми
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. На ньому обговорили ситуацію на фронті та загрози обстрілів енергосистеми країни.
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