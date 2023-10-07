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Справа мера Сум, жертви в Грозі та Коломойський під вартою: новини України 6 жовтня

7 жовтня 2023 08:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Головні новини 6 жовтня: події та підсумки
Колаж Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вчора, 6 жовтня, міського голову Сум Олександра Лисенка, якого підозрюють у хабарництві, випустили під заставу. Також цього дня в селі Гроза Харківської області закінчили рятувально-пошукові роботи. До того ж вчора Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги щодо олігарха Ігоря Коломойського.

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 6 жовтня, які ви могли пропустити.

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