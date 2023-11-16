Стало известно, ожидать ли украинцам повышения тарифов на свет в этом году

Женщина считает сумму коммунальных услуг. Иллюстративное фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В настоящее время в Украине не обсуждается вопрос о повышении тарифов на электроэнергию. Как известно, с 1 июня тариф за электричество для украинцев составляет 2,64 грн за кВт-ч.

Об этом заявил генеральный директор АО "Оператор рынка" Александр Гавва в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Ремонтные работы на электростанциях

"Произошедшее летом повышение позволило компаниям провести необходимые ремонтные работы", — объяснил он.

Он добавил, что повышение тарифов может быть вызвано только из-за необходимости их повторного проведения.

Заметим, что министр энергетики Герман Галущенко в комментарии Новини.LIVE заявил, что повышение цен на электроэнергию, вероятно, будет рассмотрено после завершения зимы.

Почему россияне не обстреливают энергетику Украины, как в прошлом году

Также в эфире телемарафона он отмечал, что россияне, вероятно, ожидают снижения температуры и ухудшения погодных условий в Украине, чтобы нанести очередные удары по энергетической инфраструктуре.

"Мне кажется для них важно, чтобы минус был стабильным. То есть, если температура будет падать до минуса, а затем будет подниматься до плюса, то они будут ждать стабильных морозов", — отметил министр.

По его словам, из-за снижения температуры энергетикам достаточно сложно восстанавливать инфраструктуру.

Напомним, украинцам перед зимой, которая по прогнозам экспертов, будет не легче прошлогодней, из-за вероятных российских атак, стоит подготовиться к энергетическому кризису. В частности, в Минцифры советуют заменить аккумуляторные батареи более новыми и с большей емкостью.