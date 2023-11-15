Чи будуть в Україні вимикати світло цієї зими та про які графіки відомо вже зараз

Дівчина під час відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Оцінюючи ситуацію з обстрілами енергооб'єктів України минулоріч, українці активно обговорюють можливі відключення світла цієї зими. Хоч і влада запевняла, що цьогоріч енергетика більш захищена, й окупантам буде значно важче влаштувати блекаут, сумніви щодо відключення електроенергії все ж є.

Що каже влада про можливий блекаут, чи буде відключення і що відомо про графіки вже зараз пишуть Новини.LIVE.

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Що кажуть в Укренерго

На початку листопада в Укренерго заявили, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для того, аби забезпечити потреби всіх побутових та юридичних споживачів. У відомстві не бачать причин для того, аби відключати світло, якщо не буде нових ворожих обстрілів.

Зазначається, що лімітів щодо споживання електрики станом на сьогодні не запроваджували, а якщо в когось немає електроенергії, то потрібно переглянути причини в особистому кабінеті споживача або на сайті обленерго.

Прогнози ГУР щодо обстрілів енергооб'єктів України

У Головному управлінні розвідки України заявили, що Україна все ж активно готується до ймовірних обстрілів росіян по енергетичних об'єктах України. За словами Андрія Юсова, розвідці відомо, коли окупанти почнуть обстрілювати і це може трапитись ближче до зимового періоду вже зі зниженням температури повітря, щоб завдати найбільшої шкоди енергосистемі.

У ГУР переконані, що наразі немає жодних підстав вважати, що ворог змінив свою тактику або повернувся до норм міжнародного права чи до принципів гуманізму, але Україна готова.

Що відомо про існуючі графіки відключення

Попри заяви ДТЕК, Укренерго та Міненерго про те, що поки відключень світла немає, мережею все ж ширяться фейкові графіки відключень електроенергії. У відомствах назвали цю інформацію частиною ІПСО ворога для залякування українців.

"Відключення можливі виключно у разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання", — наголосили на передодні в Міненерго.

Водночас в Укренерго розповіли, що є графіки аварійних та планових відключень, але ще до війни такі графіки складали щороку.

Чи готова енергосистема Україна до зими

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що станом на 4 листопада були виконані не всі завдання про підготовку до зими. Проте ситуація в енергосистемі не критична і ніяких відключень без російських обстрілів не передбачається. Також Україна отримує від партнерів додаткові засоби ППО.

Нагадаємо, 8 листопада міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що протягом останніх трьох тижнів Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України 60 разів. Для обстрілів ворог застосовував різні види озброєння.

Додамо, що МВС України звернулося до громадян з рекомендаціями щодо підготовки до можливих перебоїв у подачі електроенергії, які можуть бути викликані обстрілами противника по українській енергетичній інфраструктурі в холодну пору року.