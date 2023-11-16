Стало відомо, чи очікувати українцям підвищення тарифів на світло цього року

Жінка рахує суму комунальних послуг. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Наразі в Україні не обговорюється питання щодо підвищення тарифів на електроенергію. Як відомо, з 1 червня тариф за електрику для українців складає 2,64 грн за кВт-год.

Про це заявив генеральний директор АТ "Оператор ринку" Олександр Гавва в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Читайте також:

Ремонтні роботи на електростанціях

"Підвищення, яке відбулось влітку, дозволило компаніям провести необхідні ремонтні роботи", — пояснив він.

Він додав, що підвищення тарифів може бути спричинено лише через необхідність їхнього повторного проведення.

Зазанчимо, що міністр енергетики Герман Галущенко у коментарі Новини.LIVE заявив, що підвищення цін на електроенергію, ймовірно, розглянуть після завершення зими.

Чому росіяни не обстрілюють енергетику України, як минулого року

Також в ефірі телемарафону він зазначав, що росіяни, ймовірно, чекають на зниження температури та погіршення погодних умов в Україні, аби завдати чергових ударів по енергетичній інфраструктурі.

"Мені здається для них важливо, щоб мінус був стабільним. Тобто, якщо температура падатиме до мінуса, а потім підійматиметься до плюса, то вони будуть чекати стабільних морозів", — наголосив міністр.

За його словами, під час того, як знижується температура, енергетикам досить складно відновлювати інфраструктуру.

Нагадаємо, українцям перед зимою, яка за прогнозами експертів, буде не легшою, ніж торішня, через ймовірні російські атаки, варто підготуватися до енергетичної кризи. Зокрема, у Мінцифри радять замінити акумуляторні батареї на новіші і з більшою ємністю.