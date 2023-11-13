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Ташева отреагировала на задержание украинского студента из-за действий Фарион

13 ноября 2023 16:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Ташева отреагировала на задержание украинского студента из-за действий Фарион
Представительница президента в Крыму Тамила Ташева. Фото: фейсбук-страница правозащитницы
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Представительница президента в Крыму Тамила Ташева заявила, что будут проводиться действия, чтобы привлечь к ответственности бывшего нардепа Ирину Фарион из-за ее публикации письма студента из временно оккупированного Крыма. По ее словам, такие действия являются "низостью и преступлением".

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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"Это низость и преступление выкладывать сообщения от человека, который пишет тебе с временно оккупированной территории", — подчеркнула она.

Ташева добавила, что каждый день общается с находящимися в Крыму украинцами. Она вместе с Представительством президента Украины в Автономной Республике Крым следят за так называемыми судами, которые проводят над гражданами Украины, которые своими действиями, по словам оккупантов, дискредитируют Вооруженные силы РФ. В настоящее время украинской стороне известно о 535 таких "дискредитациях".

Наказание для бывшего нардепа

"Благодарю всех наших граждан за такую сильную украинскую позицию, уверена вы будете встречать наши силы безопасности и обороны в Крыму первыми. Но мне никогда бы и в голову не пришло выставить в публичное пространство личную переписку, подвергая человека опасности", — отметила правозащитница.

Также Ташева заверила, что будет совершать все необходимые действия, чтобы привлечь к ответственности "данную гражданку".

затримання українського студента в Криму
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Тамилы Ташевой

Напомним, ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Службу безопасности Украины для реагирования на действия Ирины Фарион, которая своим сообщением выдала российским спецслужбам студента из Крыма.

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