Ташева отреагировала на задержание украинского студента из-за действий Фарион

Представительница президента в Крыму Тамила Ташева. Фото: фейсбук-страница правозащитницы

Представительница президента в Крыму Тамила Ташева заявила, что будут проводиться действия, чтобы привлечь к ответственности бывшего нардепа Ирину Фарион из-за ее публикации письма студента из временно оккупированного Крыма. По ее словам, такие действия являются "низостью и преступлением".

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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Реакция Ташевой на действия Фарион

"Это низость и преступление выкладывать сообщения от человека, который пишет тебе с временно оккупированной территории", — подчеркнула она.

Ташева добавила, что каждый день общается с находящимися в Крыму украинцами. Она вместе с Представительством президента Украины в Автономной Республике Крым следят за так называемыми судами, которые проводят над гражданами Украины, которые своими действиями, по словам оккупантов, дискредитируют Вооруженные силы РФ. В настоящее время украинской стороне известно о 535 таких "дискредитациях".

Наказание для бывшего нардепа

"Благодарю всех наших граждан за такую сильную украинскую позицию, уверена вы будете встречать наши силы безопасности и обороны в Крыму первыми. Но мне никогда бы и в голову не пришло выставить в публичное пространство личную переписку, подвергая человека опасности", — отметила правозащитница.

Также Ташева заверила, что будет совершать все необходимые действия, чтобы привлечь к ответственности "данную гражданку".

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Тамилы Ташевой

Напомним, ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Службу безопасности Украины для реагирования на действия Ирины Фарион, которая своим сообщением выдала российским спецслужбам студента из Крыма.