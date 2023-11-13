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Ташева відреагувала на затримання українського студента через дії Фаріон

13 листопада 2023 16:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ташева відреагувала на затримання українського студента через дії Фаріон
Представниця президента в Криму Таміла Ташева. Фото: фейсбук-сторінка правозахисниці
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Представниця президента в Криму Таміла Ташева заявила, що будуть проводитися дії, аби притягнути до відповідальності колишню нардепку Ірину Фаріон через її публікацію листа студента з тимчасово окупованого Криму. За її словами, такі дії є "ницістю та злочином".

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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"Це ницість і злочин викладати назагал повідомлення від людини, яка пише тобі з тимчасово окупованої території", — наголосила вона.

Ташева додала, що кожного дня спілкується з українцями, які перебувають у Криму. Вона разом з Представництвом президента України в Автономній Республіці Крим стежать за так званими "судами", які проводять над громадянами України, які своїми діями, за словами окупантів, "дискредитують" Збройні сили РФ. Наразі українській стороні відомо про 535 таких "дискредитацій". 

Покарання для колишньої нардепки

"Дякую всім нашим громадянам за таку сильну українську позицію, впевнена ви зустрічатимете наші сили безпеки та оборони у Криму першими. Але мені ніколи б і в голову не прийшло виставити в публічний простір особисту переписку, наражаючи людину на небезпеку", — зазначила правозахисниця.

Також Ташева запевнила, що буде вчиняти всі потрібні дії, аби притягнути до відповідальності "цю громадянку".  

затримання українського студента в Криму
Скриншот допису з фейсбук-сторінки Таміли Ташевої

Нагадаємо, раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Служби безпеки України для реагування на дії Ірини Фаріон, яка своїм дописом видала російським спецслужбам студента з Криму. 

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