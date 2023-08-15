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Интересные факты о флаге Украины ко Дню Независимости: что известно о его цветах

15 августа 2023 19:47
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Что известно о флаге Украины – его история и интересные факты о цветах
Женщина, которая держит над собой украинский флаг. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Ни для кого из украинцев не секрет, что главными цветами украинского флага является желтый и синий, но мало кто знает, как появились эти цвета. Поэтому ко Дню Независимости Украины мы рассказываем, когда появилось украинское знамя и что известно о его цветах.

Новини.LIVE рассказывает об истории возникновения украинского флага.

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Когда появился украинский флаг?

Впервые желтые и голубые оттенки появились на гербе Галицко-Волынского княжества в XIV веке. В 1410 году, когда началась Грюнвальдская битва, на голубом фоне прапоров воинов Львовских земель был изображен золотой лев.

Знамя воинов Львовских земель во время Грюнвальдской битвы
Знамя воинов Львовских земель во время Грюнвальдской битвы. Фото: Freepik

Различные флаги были и в Запорожском войске, однако, с XVIII века на коррогвах стали чаще изображать желтый и синий цвета. Казаки изготовляли флаги на голубом полотне, а желтым цветом изображали крест, звезды и другие символы.

Размещение цветов в флаге

Голубой цвет на украинском флаге всегда символизировал чистое небо, а желтый оттенок был символом пшеницы. Впрочем, о порядке расположения двух цветов спорили очень долго, ведь он постоянно менялся.

В 1848 году во Львове появилось сине-желтый флаг, который было национальным символом. Но во время Первой мировой войны на западноукраинских землях появилось больше желто-голубых флагов.

Желто-синий флаг.
Желто-голубой флаг, появившийся во время Первой мировой войны. Фото: скриншот с YouTube

В некоторых исторических сведениях отмечается, что желто-голубой флаг был первым флагом УНР. В 1917 году в Киеве приветствовали Михаила Грушевского, который тогда вернулся из Москвы, поэтому был вывешен желто-голубой флаг. Считается, что именно он утвердил это расположение цветов.

Но на самом деле, в 1918 году Центральный Совет во главе с Михаилом Грушевским отметил, что морские флаги Украины должны иметь сверху голубой или синий цвет. Когда начал править гетман Павел Скоропадский, эти цвета остались.

Павел Скоропадский
Гетман Павел Скоропадский. Фото: Факты

Когда его свергли, правительство УНР утвердило именно сине-желтый флаг. Во время советского правления в Украине запретили национальный флаг, угрожая тюрьмой. А флагом УССР стала красная ткань с синей полоской внизу, где изображен серп и молот.

Напомним, мы писали о том, как в Украине отмечали первый День Независимости.

Раньше мы рассказывали о том, как День Независимости празднуют в разных странах мира.

Также мы сообщали о коротком тесте, с помощью которого можно узнать, знаете ли вы традиции празднования Дня Независимости Украины.

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