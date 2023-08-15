Что известно о флаге Украины – его история и интересные факты о цветах

Женщина, которая держит над собой украинский флаг. Фото: Freepik

Ни для кого из украинцев не секрет, что главными цветами украинского флага является желтый и синий, но мало кто знает, как появились эти цвета. Поэтому ко Дню Независимости Украины мы рассказываем, когда появилось украинское знамя и что известно о его цветах.

Новини.LIVE рассказывает об истории возникновения украинского флага.

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Когда появился украинский флаг?

Впервые желтые и голубые оттенки появились на гербе Галицко-Волынского княжества в XIV веке. В 1410 году, когда началась Грюнвальдская битва, на голубом фоне прапоров воинов Львовских земель был изображен золотой лев.

Знамя воинов Львовских земель во время Грюнвальдской битвы. Фото: Freepik

Различные флаги были и в Запорожском войске, однако, с XVIII века на коррогвах стали чаще изображать желтый и синий цвета. Казаки изготовляли флаги на голубом полотне, а желтым цветом изображали крест, звезды и другие символы.

Размещение цветов в флаге

Голубой цвет на украинском флаге всегда символизировал чистое небо, а желтый оттенок был символом пшеницы. Впрочем, о порядке расположения двух цветов спорили очень долго, ведь он постоянно менялся.

В 1848 году во Львове появилось сине-желтый флаг, который было национальным символом. Но во время Первой мировой войны на западноукраинских землях появилось больше желто-голубых флагов.

Желто-голубой флаг, появившийся во время Первой мировой войны. Фото: скриншот с YouTube

В некоторых исторических сведениях отмечается, что желто-голубой флаг был первым флагом УНР. В 1917 году в Киеве приветствовали Михаила Грушевского, который тогда вернулся из Москвы, поэтому был вывешен желто-голубой флаг. Считается, что именно он утвердил это расположение цветов.

Но на самом деле, в 1918 году Центральный Совет во главе с Михаилом Грушевским отметил, что морские флаги Украины должны иметь сверху голубой или синий цвет. Когда начал править гетман Павел Скоропадский, эти цвета остались.

Гетман Павел Скоропадский. Фото: Факты

Когда его свергли, правительство УНР утвердило именно сине-желтый флаг. Во время советского правления в Украине запретили национальный флаг, угрожая тюрьмой. А флагом УССР стала красная ткань с синей полоской внизу, где изображен серп и молот.

Напомним, мы писали о том, как в Украине отмечали первый День Независимости.

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