Що відомо про прапор України – його історія та цікаві факти про кольори

Жінка, яка тримає над собою український прапор. Фото: Freepik

Ні для кого з українців не секрет, що головними кольорами українського прапора є жовтий та синій, але мало хто знає, як з’явилися ці кольори. Тому до Дня Незалежності України ми розповідаємо, коли з’явився український прапор та що відомо про його кольори.

Новини.LIVE розповідає про історію виникнення українського прапора.

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Коли з'явився український прапор?

Вперше жовті та блакитні відтінки з’явилися на гербі Галицько-Волинського князівства у XIV столітті. У 1410 році, коли почалася Грюнвальдська битва, на блакитному тлі стягів воїнів Львівських земель був зображений золотий лев.

Стяг воїнів Львівських земель під час Грюнвальдської битви. Фото: Freepik

Різні прапори були і в Запорізькому війську, проте з XVIII століття на корогвах стали частіше зображувати жовтий та синій кольори. Козаки виготовляли прапори блакитному полотнищі, а жовтим кольором зображували хрест, зірки та інші символи.

Розташування кольорів у прапорі

Блакитний колір на українському прапорі завжди символізував чисте небо, а жовтий відтінок був символом пшениці. Втім, про порядок розташування цих двох кольорів сперечалися дуже довго, адже він постійно змінювався.

У 1848 році у Львові з’явився синьо-жовтий прапор, який був національним символом. Але під час Першої світової війни на західноукраїнських землях з'явилося більше жовто-блакитних прапорів.

Жовто-блакитний прапор, який з'явився під час Першої світової війни. Фото: скриншот з YouTube

У деяких історичних свідченнях зазначається, що жовто-блакитний прапор був першим прапором УНР. У 1917 році у Києві вітали Михайла Грушевського, який тоді повернувся з Москви, тому був вивішений жовто-блакитний прапор. Вважається, що саме він затвердив це розташування кольорів.

Але насправді у 1918 році Центральна Рада на чолі з Михайлом Грушевським зазначила, що морські прапори України повинні мати зверху блакитний або синій колір. Коли почав правити гетьман Павло Скоропадський, ці кольори залишилися.

Гетьман Павло Скоропадський. Фото: Факти

Коли його повалили, уряд УНР затвердив саме синьо-жовтий прапор. Під час радянського правління в Україні заборонили національний прапор, погрожуючи в’язницею. А прапором УРСР стала червона тканина із синьою смужкою внизу, де був зображений серп і молот.

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