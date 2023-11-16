В ГПСУ прокомментировали угрозы Словакии заблокировать границу с Украиной

Пункт пропуска на границе со Словакией. Фото: ГПСУ

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко прокомментировал угрозы Словакии заблокировать границу. По его словам, сейчас пограничники такой информацией не обладают.

Об этом Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Демченко рассказал, что больше всего пунктов пропуска с Украиной есть на границе с Польшей, а на участках с другими странами — значительно меньше. По его словам, если говорить о Словакии, то это основной пункт пропуска "Ужгород", где также происходит перевозка грузов.

"По состоянию на утро сегодня в направлении Ужгорода на территории Словакии в направлении Украины находились около 400 грузовиков, которые также ожидают возможности пересечь границу, но движение там происходит. О блокировании подъездных путей нам пока не известно", — подчеркнул Демченко.

Он отметил, когда перевозчики Польши готовились к протесту, то об этом сообщали польские пограничники.

"Ну собственно мы не имеем информации от наших коллег из Словакии, что такая акция готовится, или запланирована на какой-то конкретный день", — добавил спикер ГПСУ.

Напомним, к блокаде украинской границы пригрозили присоединиться словацкие перевозчики. Это произойдет, если Европейская комиссия не вернет выдачу коммерческих разрешений на перевозку в рамках Евросоюза.

Также мы писали, что ситуация на границе с Польшей обостряется. Украинские водители отказываются пускать домой и посылают воевать на фронт.