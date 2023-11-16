Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В ГПСУ прокомментировали угрозы Словакии заблокировать границу с Украиной arrow

В ГПСУ прокомментировали угрозы Словакии заблокировать границу с Украиной

16 ноября 2023 10:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ГПСУ прокомментировали угрозы Словакии заблокировать границу с Украиной
Пункт пропуска на границе со Словакией. Фото: ГПСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко прокомментировал угрозы Словакии заблокировать границу. По его словам, сейчас пограничники такой информацией не обладают.

Об этом Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Читайте также:

Блокировка границы между Словакией и Украиной

Демченко рассказал, что больше всего пунктов пропуска с Украиной есть на границе с Польшей, а на участках с другими странами — значительно меньше. По его словам, если говорить о Словакии, то это основной пункт пропуска "Ужгород", где также происходит перевозка грузов.

"По состоянию на утро сегодня в направлении Ужгорода на территории Словакии в направлении Украины находились около 400 грузовиков, которые также ожидают возможности пересечь границу, но движение там происходит. О блокировании подъездных путей нам пока не известно", — подчеркнул Демченко.

Он отметил, когда перевозчики Польши готовились к протесту, то об этом сообщали польские пограничники.

"Ну собственно мы не имеем информации от наших коллег из Словакии, что такая акция готовится, или запланирована на какой-то конкретный день", — добавил спикер ГПСУ.

Напомним, к блокаде украинской границы пригрозили присоединиться словацкие перевозчики. Это произойдет, если Европейская комиссия не вернет выдачу коммерческих разрешений на перевозку в рамках Евросоюза.

Также мы писали, что ситуация на границе с Польшей обостряется. Украинские водители отказываются пускать домой и посылают воевать на фронт.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме