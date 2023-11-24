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В ГПСУ рассказали, разблокировали ли движение грузовиков на границе со Словакией

24 ноября 2023 12:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ГПСУ рассказали, разблокировали ли движение грузовиков на границе со Словакией
Грузовики на границе. Фото: REUTERS/Yan Dobronosov/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинско-словацкая граница разблокирована. Грузовики начали пропускать в штатном режиме.

Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко для "Укринформа".

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По словам Демченко, на утро в сторону Украины ожидало проезда 400 грузовиков.

"Движение грузовиков на словацкой границе сейчас не блокируется. По состоянию на утро в сторону Украины ожидало проезда 400 грузовиков", — рассказал он.

Напомним, 21 ноября словацкие перевозчики заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое". О сроках блокады не сообщалось.

Также мы писали, что польские перевозчики, заблокировавшие украинско-польскую границу, требуя "справедливой конкуренции", взаимодействуют с лицами, связанными с РФ. Также российское влияние прослеживается и в подобных мероприятиях в Словакии.

Добавим, Украина начала собирать данные для эвакуации водителей грузовиков, застрявших на границе с Польшей. Для этого создана специальная электронная форма.

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