В ГПСУ рассказали, разблокировали ли движение грузовиков на границе со Словакией

Грузовики на границе. Фото: REUTERS/Yan Dobronosov/File Photo

Украинско-словацкая граница разблокирована. Грузовики начали пропускать в штатном режиме.

Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко для "Укринформа".

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По словам Демченко, на утро в сторону Украины ожидало проезда 400 грузовиков.

"Движение грузовиков на словацкой границе сейчас не блокируется. По состоянию на утро в сторону Украины ожидало проезда 400 грузовиков", — рассказал он.

Напомним, 21 ноября словацкие перевозчики заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое". О сроках блокады не сообщалось.

Также мы писали, что польские перевозчики, заблокировавшие украинско-польскую границу, требуя "справедливой конкуренции", взаимодействуют с лицами, связанными с РФ. Также российское влияние прослеживается и в подобных мероприятиях в Словакии.

Добавим, Украина начала собирать данные для эвакуации водителей грузовиков, застрявших на границе с Польшей. Для этого создана специальная электронная форма.