У ДПСУ розповіли, чи розблокували рух вантажівок на кордоні зі Словаччиною

Вантажівки на кордоні. Фото: REUTERS/Yan Dobronosov/File Photo

Українсько-словацький кордон розблокований. Вантажівки почали пропускати у штатному режимі.

Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко для "Укрінформу".

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За словами Демченка, станом на ранок в бік України очікувало проїзду 400 вантажівок.

"Рух вантажівок на словацькому кордоні наразі не блокується. Станом на ранок в бік України очікувало проїзду 400 вантажівок", — розповів він.

Нагадаємо, 21 листопада словацькі перевізники заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке". Про терміни блокади не повідомляли.

Також ми писали, що польські перевізники, що заблокували українсько-польський кордон, вимагаючи "справедливої конкуренції", взаємодіють з особами, пов'язаними із РФ. Також російський вплив прослідковується й у подібних заходах у Словаччині.

Додамо, Україна почала збирати дані для евакуації водіїв вантажівок, які застрягли на кордоні із Польщею. Для цього створено спеціальну електронну форму.