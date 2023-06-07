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В ГСЧС рассказали, сколько херсонцев удалось спасти от затопления

7 июня 2023 09:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В ГСЧС рассказали, сколько херсонцев удалось спасти от затопления
Спасательная операция в Херсоне Фото: ГСЧС
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

За 6 июня сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли в Херсоне от подтопления 52 местных жителя. Спасательная операция в частично подтопленном городе продолжается.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Спасательная операция ГСЧС

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают спасать жителей Херсона и ликвидировать последствия подтопления территории после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

"В настоящее время привлечено около 800 человек и более 170 единиц техники ГСЧС. В случае необходимости ГСЧС готово привлечь еще 250 человек личного состава и свыше 60 единиц техники, которая сейчас находится в резерве", — подчеркнул председатель ГСЧС Сергей Крук.

Спасательная операция в Херсоне
Спасательная операция в Херсоне
Фото: ГСЧС

Спасенные местные жители

По словам Сергея Крука, за минувшие сутки, 6 июня, в Херсоне было спасено 52 человека.

В Херсоне спасали даже домашних животных
В Херсоне спасали даже домашних животных
Фото: ГСЧС

Среди спасенных оказались двое несовершеннолетних местных жителей.

"Я благодарю каждого из вас за каждую спасенную жизнь!" — отметил самоотверженную работу сотрудников ГСЧС руководитель службы.

Подтопление в Херсоне
Подтопление в Херсоне
Фото: ГСЧС

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины.

Также мы писали, что в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Добавим, вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.

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