В ГСЧС рассказали, сколько херсонцев удалось спасти от затопления

Спасательная операция в Херсоне Фото: ГСЧС

За 6 июня сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли в Херсоне от подтопления 52 местных жителя. Спасательная операция в частично подтопленном городе продолжается.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Спасательная операция ГСЧС

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают спасать жителей Херсона и ликвидировать последствия подтопления территории после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

"В настоящее время привлечено около 800 человек и более 170 единиц техники ГСЧС. В случае необходимости ГСЧС готово привлечь еще 250 человек личного состава и свыше 60 единиц техники, которая сейчас находится в резерве", — подчеркнул председатель ГСЧС Сергей Крук.

Спасательная операция в Херсоне

Фото: ГСЧС

Спасенные местные жители

По словам Сергея Крука, за минувшие сутки, 6 июня, в Херсоне было спасено 52 человека.

В Херсоне спасали даже домашних животных

Фото: ГСЧС

Среди спасенных оказались двое несовершеннолетних местных жителей.

"Я благодарю каждого из вас за каждую спасенную жизнь!" — отметил самоотверженную работу сотрудников ГСЧС руководитель службы.

Подтопление в Херсоне

Фото: ГСЧС

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины.

Также мы писали, что в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Добавим, вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.