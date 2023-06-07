В ГСЧС рассказали, сколько херсонцев удалось спасти от затопления
За 6 июня сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли в Херсоне от подтопления 52 местных жителя. Спасательная операция в частично подтопленном городе продолжается.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Спасательная операция ГСЧС
Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают спасать жителей Херсона и ликвидировать последствия подтопления территории после подрыва россиянами Каховской ГЭС.
"В настоящее время привлечено около 800 человек и более 170 единиц техники ГСЧС. В случае необходимости ГСЧС готово привлечь еще 250 человек личного состава и свыше 60 единиц техники, которая сейчас находится в резерве", — подчеркнул председатель ГСЧС Сергей Крук.
Спасенные местные жители
По словам Сергея Крука, за минувшие сутки, 6 июня, в Херсоне было спасено 52 человека.
Среди спасенных оказались двое несовершеннолетних местных жителей.
"Я благодарю каждого из вас за каждую спасенную жизнь!" — отметил самоотверженную работу сотрудников ГСЧС руководитель службы.
Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины.
Также мы писали, что в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.
Добавим, вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.