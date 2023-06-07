У ДСНС розповіли, скільки херсонців вдалося врятувати від затоплення

Рятувальна операція у Херсоні. Фото: ДСНС

За 6 червня співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували у Херсоні від підтоплення 52 місцевих мешканців. Рятувальна операція у частково підтопленому місті триває.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Рятувальна операція ДСНС

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжує рятувати мешканців Херсона та ліквідовувати наслідки підтоплення території після підриву росіянами Каховської ГЕС.

"Наразі залучено майже 800 осіб та понад 170 одиниць техніки ДСНС. У разі необхідності ДСНС готова залучити ще 250 осіб особового складу та понад 60 одиниць техніки, яка зараз перебуває в резерві", — наголосив голова ДСНС Сергій Крук.

Рятувальна операція у Херсоні

Фото: ДСНС

Врятовані місцеві мешканці

За словами Сергія Крука, за минулу добу, 6 червня, у Херсоні було врятовано 52 особи.

В Херсоні рятували навіть домашніх тварин

Фото: ДСНС

Серед врятованих було двоє неповнолітніх місцевих мешканців.

"Я дякую кожному з вас за кожне врятоване життя!" — відзначив самовіддану роботу співробітників ДСНС керівник служби.

Підтоплення в Херсоні

Фото: ДСНС

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Також ми писали, що внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Додамо, вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.