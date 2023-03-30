В ГСЧС призвали водителей не менять зимнюю резину и предупредили о подъеме воды в реках

ГСЧС имеет все средства и оборудование для ликвидации последствий непогоды

Пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий призвал водителей не менять зимнюю резину. К тому же он предупредил о подъеме воды в реках.

Об этом сообщает Media Center Ukraine.

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"Я бы сейчас не рекомендовал водителям "переобуваться" на летнюю резину. Пока подождите, пока ситуация с погодными условиями стабилизируется", — подчеркнул Хорунжий.

Он предупредил украинцев о возможном подъеме уровня воды в реках.

"У нас есть информация, что 31 марта в связи с осадками на реках бассейна Припяти повысится уровень воды на 0,1-0,3 м и соответственно выхода воды на поймы. Это касается Ковельского, Камень-Каширского районов Волынской области. В частности это реки Припять (пост Речица), Стоход (пост Любешов)", — рассказал Хорунжий.

По его словам, ГСЧС постоянно мониторит информацию и имеет все средства и оборудование и для ликвидации последствий непогоды, и для оказания помощи населению.

Напомним, настоящая зима и белые снега вернулись в горы. Карпаты в конце марта "почувствовали" низкие градусы температуры.

Также мы писали, что в среду 29 марта в столице зафиксировали рекордно мощный ветер. Скорость ветра достигала 17 м/с (61 км/ч).

Добавим, после длительного периода аномального тепла в Украине произойдет существенное изменение погодных условий. В течение недели ожидаются дожди с переходом в мокрый снег.