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У ДСНС закликали водіїв не змінювати зимову гуму та попередили про підйом води у річках

30 березня 2023 16:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ДСНС має всі засоби й обладнання для ліквідації наслідків негоди
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий закликав водіїв не змінювати зимову гуму. До того ж він попередив про підйом води в річках.

Про це повідомляє Media Center Ukraine.

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Деталі

"Я б зараз не рекомендував водіям "перевзуватися" на літню гуму. Поки що почекайте, доки ситуація з погодними умовами стабілізується", — наголосив Хорунжий.

Він попередив українців про можливий підйом рівня води в річках. 

"В нас є інформація, що 31 березня в зв’язку з опадами на річках басейну Прип’яті підвищиться рівень води на 0,1-0,3 м і відповідно виходу води на заплави. Це стосується Ковельського, Камінь-Каширського районів Волинської області. Зокрема це річки Прип’ять (пост Річиця), Стохід (пост Любешів)", — розповів Хорунжий.

За його словами, ДСНС постійно моніторить інформацію та має всі засоби й обладнання і для ліквідації наслідків негоди, і для надання допомоги населенню.

Нагадаємо, справжня зима та білі сніги повернулась у гори. Карпати в кінці березня "відчули" низькі градуси температури. 

Також ми писали, що у середу, 29 березня, у столиці зафіксували рекордно потужний вітер. Швидкість вітру сягала 17 м/с (61 км/год).

Додамо, після тривалого періоду аномального тепла в Україні відбудеться істотна зміна погодних умов. Протягом тижня очікуються дощі з переходом у мокрий сніг. 

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