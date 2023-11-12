В ГУР предупредили, что РФ пытается сорвать эвакуацию украинцев из сектора Газа
Россияне пытаются сорвать эвакуацию украинцев из сектора Газа. Они распространяют среди них панические настроения.
Об этом сообщает ГУР.
Эвакуация украинцев из сектора Газа
Россияне звонят по телефону гражданам Украины, которые находятся в секторе Газа. Они говорят им такие слова:
- Украина вас бросила;
- спасения больше не будет;
- Россия готова вас эвакуировать.
Враг говорит, что в обмен на "эвакуацию" нужно будет дать интервью для информационного агентства России.
"Итак, террористическая Москва традиционно стремится воспользоваться обострением базовых потребностей человека в условиях вооруженного конфликта, чтобы перейти к следующему этапу кампании по дискредитации Украины, а именно — создать соответствующие пропагандистские материалы для дальнейшей трансляции выгодной агрессору лжи", — говорится в сообщении.
ГУР призывает украинцев в секторе Газа сообщать о всех случаях телефонного шантажа со стороны россиян.
По информации СМИ, на территории сектора Газа украинцев обзванивает и просит дать интервью для россиян Ильдар Равильевич, 08.01.1987 г.р. Он гражданин России.
Напомним, в аэропорт Кишинева, Молдова, прибыли 145 украинцев, которых эвакуировали из сектора Газа. Дальше они будут ехать домой.
Также мы писали, что минувшей ночью в секторе Газа обстреляли офис ООН. В результате атаки есть погибшие и раненые, точное количество жертв выясняется.
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