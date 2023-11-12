В ГУР предупредили, что РФ пытается сорвать эвакуацию украинцев из сектора Газа

Украинцы, которых эвакуировали из сектора Газа. Фото: ГУР

Россияне пытаются сорвать эвакуацию украинцев из сектора Газа. Они распространяют среди них панические настроения.

Об этом сообщает ГУР.

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Эвакуация украинцев из сектора Газа

Россияне звонят по телефону гражданам Украины, которые находятся в секторе Газа. Они говорят им такие слова:

Украина вас бросила;

спасения больше не будет;

Россия готова вас эвакуировать.

Враг говорит, что в обмен на "эвакуацию" нужно будет дать интервью для информационного агентства России.

"Итак, террористическая Москва традиционно стремится воспользоваться обострением базовых потребностей человека в условиях вооруженного конфликта, чтобы перейти к следующему этапу кампании по дискредитации Украины, а именно — создать соответствующие пропагандистские материалы для дальнейшей трансляции выгодной агрессору лжи", — говорится в сообщении.

ГУР призывает украинцев в секторе Газа сообщать о всех случаях телефонного шантажа со стороны россиян.

По информации СМИ, на территории сектора Газа украинцев обзванивает и просит дать интервью для россиян Ильдар Равильевич, 08.01.1987 г.р. Он гражданин России.

Ильдар Равильевич. Фото: t.me/weukrainetv

Напомним, в аэропорт Кишинева, Молдова, прибыли 145 украинцев, которых эвакуировали из сектора Газа. Дальше они будут ехать домой.

Также мы писали, что минувшей ночью в секторе Газа обстреляли офис ООН. В результате атаки есть погибшие и раненые, точное количество жертв выясняется.