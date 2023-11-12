У ГУР попередили, що РФ намагається зірвати евакуацію українців з сектору Гази
Росіяни намагаються зірвати евакуацію українців з сектору Гази. Вони поширюють серед них панічні настрої.
Про це повідомляє ГУР.
Евакуація українців із сектору Гази
Росіяни телефонують громадянам України, які перебувають у секторі Гази. Вони кажуть їм такі слова:
- Україна вас кинула;
- порятунку більше не буде;
- Росія готова вас евакуювати.
Ворог каже, що в обмін за "евакуацію" треба буде дати інтерв’ю для інформаційного агентства Росії.
"Отже, терористична Москва традиційно прагне скористатись загостренням базових потреб людини в умовах збройного конфлікту, аби перейти до наступного етапу кампанії з дискредитації України, а саме ― створити відповідні пропагандистські матеріали для подальшої трансляції вигідної агресору брехні", — йдеться у повідомленні.
ГУР закликає українців у секторі Гази повідомляти про всі випадки телефонного шантажу з боку росіян.
За інформацією ЗМІ, на території сектору Гази українців обдзвонює та просить дати інтервʼю для росіян Ільдар Равільович, 08.01.1987 р.н. Він є громадянином Росії.
Нагадаємо, до аеропорту Кишинева, Молдова, прибули 145 українців, яких евакуювали з сектору Гази. Далі вони будуть їхати додому.
Також ми писали, що минулої ночі у секторі Гази обстріляли офіс ООН. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, точна кількість жертв з'ясовується.
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