У ГУР попередили, що РФ намагається зірвати евакуацію українців з сектору Гази

Українці, яких евакуювали з сектору Гази. Фото: ГУР

Росіяни намагаються зірвати евакуацію українців з сектору Гази. Вони поширюють серед них панічні настрої.

Про це повідомляє ГУР.

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Евакуація українців із сектору Гази

Росіяни телефонують громадянам України, які перебувають у секторі Гази. Вони кажуть їм такі слова:

Україна вас кинула;

порятунку більше не буде;

Росія готова вас евакуювати.

Ворог каже, що в обмін за "евакуацію" треба буде дати інтерв’ю для інформаційного агентства Росії.

"Отже, терористична Москва традиційно прагне скористатись загостренням базових потреб людини в умовах збройного конфлікту, аби перейти до наступного етапу кампанії з дискредитації України, а саме ― створити відповідні пропагандистські матеріали для подальшої трансляції вигідної агресору брехні", — йдеться у повідомленні.

ГУР закликає українців у секторі Гази повідомляти про всі випадки телефонного шантажу з боку росіян.

За інформацією ЗМІ, на території сектору Гази українців обдзвонює та просить дати інтервʼю для росіян Ільдар Равільович, 08.01.1987 р.н. Він є громадянином Росії.

Ільдар Равільович. Фото: t.me/weukrainetv

Нагадаємо, до аеропорту Кишинева, Молдова, прибули 145 українців, яких евакуювали з сектору Гази. Далі вони будуть їхати додому.

Також ми писали, що минулої ночі у секторі Гази обстріляли офіс ООН. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, точна кількість жертв з'ясовується.