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В Херсонской ОВА призвали волонтеров воздержаться от посещения города

9 июня 2023 08:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Херсонской ОВА призвали волонтеров воздержаться от посещения города
Затопление в Херсонской области в результате подрыва ГЭС. Фото: REUTERS/Vladyslav Smilianets
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Херсонской ОВА призвали волонтеров воздержаться от поездок в город из-за постоянных обстрелов российских оккупантов и ухудшения ситуации безопасности.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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"Из-за постоянных российских обстрелов и ухудшения ситуации в Херсоне, просим волонтеров с лодками, которые планировали присоединиться к спасательной операции, воздержаться от посещения города", — говорится в сообщении.

В Херсонской ОВА добавили, что сообщат, если будет потребность в такой помощи. Сейчас достаточно сил для спасения людей и животных с затопленных территорий.

Подробный алгоритм, как помочь Херсонской области.

Напомним, в сети появилось свежее видео из Херсонской области, снятое в районе бывшей Каховской ГЭС. Как можно увидеть, от самой гидроэлектростанции почти ничего не осталось.

Также мы писали, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко обратился с просьбой к волонтерам в Херсонской области. Он заявил, что все должны действовать единым фронтом.

Добавим, 8 июня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с Координатором системы ООН в Украине, Гуманитарным координатором Дениз Браун. Они договорились об эвакуации людей из оккупированной части Херсонской области.

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