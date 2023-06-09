У Херсонській ОВА закликали волонтерів утриматися від відвідування міста
У Херсонській ОВА закликали волонтерів утриматися від поїздок до міста через постійні обстріли російських окупантів та погіршення безпекової ситуації.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Волонтерів просять не приїжджати в Херсон
"Через постійні російські обстріли та погіршення безпекової ситуації в Херсон, просимо волонтерів з човнами, які планували долучитися до рятувальної операції, утриматися від відвідування міста", — йдеться у повідомленні.
У Херсонській ОВА додали, що повідомлять, якщо буде потреба в такій допомозі. Наразі достатньо сил для рятування людей та тварин із затоплених територій.
Детальний алгоритм, як допомогти Херсонській області.
Нагадаємо, у мережі з’явилося свіже відео з Херсонської області, зняте в районі колишньої Каховської ГЕС. Як можна побачити, від самої гідроелектростанції майже нічого не залишилося.
Також ми писали, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко звернувся із проханням до волонтерів у Херсонській області. Він заявив, що всі повинні діяти єдиним фронтом.
Додамо, 8 червня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з Координаторкою системи ООН в Україні, Гуманітарною координаторкою Деніз Браун. Вони домовилися про евакуацію людей з окупованої частини Херсонської області.