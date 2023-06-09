У Херсонській ОВА закликали волонтерів утриматися від відвідування міста

Затоплення у Херсонській області внаслідок підриву ГЕС. Фото: REUTERS/Vladyslav Smilianets

У Херсонській ОВА закликали волонтерів утриматися від поїздок до міста через постійні обстріли російських окупантів та погіршення безпекової ситуації.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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"Через постійні російські обстріли та погіршення безпекової ситуації в Херсон, просимо волонтерів з човнами, які планували долучитися до рятувальної операції, утриматися від відвідування міста", — йдеться у повідомленні.

У Херсонській ОВА додали, що повідомлять, якщо буде потреба в такій допомозі. Наразі достатньо сил для рятування людей та тварин із затоплених територій.

Детальний алгоритм, як допомогти Херсонській області.

Нагадаємо, у мережі з’явилося свіже відео з Херсонської області, зняте в районі колишньої Каховської ГЕС. Як можна побачити, від самої гідроелектростанції майже нічого не залишилося.

Також ми писали, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко звернувся із проханням до волонтерів у Херсонській області. Він заявив, що всі повинні діяти єдиним фронтом.

Додамо, 8 червня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з Координаторкою системи ООН в Україні, Гуманітарною координаторкою Деніз Браун. Вони домовилися про евакуацію людей з окупованої частини Херсонської області.