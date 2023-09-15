В Хмельницкой области взрывы: удары РФ

Взрывы в утреннем городе. Фото: google.com

Сильные взрывы слышны в Хмельницкой области сегодня утром, 15 сентября. РФ не прекращает терроризировать мирное население Украины, пытаясь атаковать наше государство с помощью беспилотников.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 06:53. Воздушные силы сообщили о работе сил ПВО в Хмельницкой области.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 06:54. Воздушная тревога крепко держится за западные области Украины, враг не перестает сыпать беспилотниками – в нескольких областях работала ПВО.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

"В области был слышен взрыв. Работает ПВО" , - сообщил заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Источник: t.me/khmelnytskaODA

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