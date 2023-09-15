В Хмельницкой области взрывы: удары РФ
Сильные взрывы слышны в Хмельницкой области сегодня утром, 15 сентября. РФ не прекращает терроризировать мирное население Украины, пытаясь атаковать наше государство с помощью беспилотников.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Обновлено 06:47. В Хмельницкой области гремят сильнейшие взрывы.
Обновлено 06:53. Воздушные силы сообщили о работе сил ПВО в Хмельницкой области.
Обновлено 06:54. Воздушная тревога крепко держится за западные области Украины, враг не перестает сыпать беспилотниками – в нескольких областях работала ПВО.
"В области был слышен взрыв. Работает ПВО" , - сообщил заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
Обновляется...