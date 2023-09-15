У Хмельницькій області вибухи: удари РФ
Сильні вибухи чути в Хмельницькій області сьогодні зранку, 15 вересня. РФ не припиняє тероризувати мирне населення України, намагаючись атакувати нашу державу за допомогою безпілотників.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Оновлено 06:47. У Хмельницькій області гримлять сильні вибухи.
Оновлено 06:53. Повітряні сили повідомили про роботу сил ППО в Хмельницькій області.
Оновлено 06:54. Повітряна тривога міцно тримається за західні області України, ворог не перестає сипати безпілотниками — в кількох областях працювала ППО.
"В області було чутно вибух. Працює ППО", — повідомив заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
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