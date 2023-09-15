У Хмельницькій області вибухи: удари РФ

Вибухи в ранковому місті. Фото: google.com

Сильні вибухи чути в Хмельницькій області сьогодні зранку, 15 вересня. РФ не припиняє тероризувати мирне населення України, намагаючись атакувати нашу державу за допомогою безпілотників.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Джерело: t.me/kpszsu

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Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

"В області було чутно вибух. Працює ППО", — повідомив заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Джерело: t.me/khmelnytskaODA

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