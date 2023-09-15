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У Хмельницькій області вибухи: удари РФ

15 вересня 2023 06:46
оновлено: 06:57
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Інна Буряк
редактор
У Хмельницькій області вибухи: удари РФ
Вибухи в ранковому місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сильні вибухи чути в Хмельницькій області сьогодні зранку, 15 вересня. РФ не припиняє тероризувати мирне населення України, намагаючись атакувати нашу державу за допомогою безпілотників.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 06:53. Повітряні сили повідомили про роботу сил ППО в Хмельницькій області.

Робота ППО в Хмельницькій області
Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 06:54. Повітряна тривога міцно тримається за західні області України, ворог не перестає сипати безпілотниками — в кількох областях працювала ППО.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогоні 15 вересня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

"В області було чутно вибух. Працює ППО", — повідомив заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Повідомлення про роботу ППО в області від Хмельницької ОВА
Джерело: t.me/khmelnytskaODA

Оновлюється...

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