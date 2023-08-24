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В Киеве ко Дню Независимости презентовали новую почтовую марку "Украина-мать"

24 августа 2023 10:14
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве ко Дню Независимости презентовали новую почтовую марку "Украина-мать"
В Киеве ко Дню Независимости представили новую почтовую марку "Украина-мать". Фото: Киев 24
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В честь праздника Дня Независимости Украины в столице представили новую почтовую марку "Украина-мать". Торжественное мероприятие состоялось неподалеку от монумента Родина-мать.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Новая почтовая марка "Украина-мать"

Дизайн почтовой марки разработала художница Зинаида Куба вместе с командой Укрпочты.

"Украина-мать" в своем новом образе  это о переосмыслении прошлого, о новой эпохе для каждого украинца и украинки, и, учитывая реакцию по поребрику, ответ на "Киев за три дня", — сказал Гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.

 

В Киеве ко Дню Независимости представили новую почтовую марку "Украина-мать". Фото: Киев 24

 

В Киеве ко Дню Независимости представили новую почтовую марку "Украина-мать". Фото: Киев 24

Напомним, ранее мы писали, что в Укрпочте презентовали новую почтовую марку "Истребитель зла", посвященную самолетам F-16. Приобрести ее можно начиная с 4 августа.

Добавим, недавно Служба безопасности Украины и Укрпочта представили марку, посвященную деятельности спецслужбы и ее вкладу в защиту страны. Марка о СБУ является финальным выпуском героической серии "Слава Силам обороны и безопасности Украины!".

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