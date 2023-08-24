У Києві до Дня Незалежності презентували нову поштову марку "Україна-мати". Фото: Київ 24

На честь свята Дня Незалежності України у столиці презентували нову поштову марку "Україна-мати". Урочистий захід відбувся неподалік від монумента Батьківщина-мати.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Дизайн поштової марки розробила художниця Зінаїда Куба разом із командою Укрпошти.

""Україна-мати" у своєму новому образі — це про переосмислення минулого, про нову епоху для кожного українця та українки, і, враховуючи реакцію за поребриком, відповідь на "Кієв за трі дня"", — сказав Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

У Києві до Дня Незалежності презентували нову поштову марку "Україна-мати". Фото: Київ 24

У Києві до Дня Незалежності презентували нову поштову марку "Україна-мати". Фото: Київ 24

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Укрпошті презентували нову поштову марку "Винищувач зла", яка присвячена літакам F-16. Придбати її можна, починаючи з 4 серпня.

Додамо, нещодавно Служба безпека України та Укрпошта презентували марку, присвячену діяльності спецслужби та її внеску у захист країни. Марка про СБУ є фінальним випуском героїчної серії "Слава Силам оборони і безпеки України!"