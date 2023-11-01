В Киеве попрощались с известным художником-монументалистом Анатолием Гайдамакой

Художник-монументалист Анатолий Гайдамака. Фото: vechirniy.kyiv.ua/news/90304/

Известный украинский мастер монументального искусства, выдающийся художник Украины Анатолий Гайдамака ушел из жизни в возрасте 85 лет. Прощание с ним состоялось во Владимирском соборе сегодня, 1 ноября в 11:00, а вскоре в Украинском Доме пройдет мероприятие в память о нем.

Об этом сообщает Вечерний Киев.

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Гайдамака был главным дизайнером Национального музея Второй мировой войны в Украине, основанного в 1974 году. Вместе с командой специалистов, включая инженера Владимира Баруленкова и архитектора Вадима Гопкала, он был награжден Шевченковской премией за работу над Центральным музеем Ленина в Киеве, который позже стал "Украинским домом".

К числу его выдающихся работ относятся Крест в память о Батуринской трагедии, Мемориал Крутских героев и памятник жертвам голодомора, который впоследствии стал частью Национального Музея Голодомора.

Гайдамака также участвовал в декорировании многих музеев, включая экспозиции посвященные Михаилу Коцюбинскому, Николаю Островскому, и другим. Он внес свой вклад в создание интерьеров различных культурных и общественных зданий, проектировал мозаичные композиции, создавал витражи и картины.

Особое внимание Гайдамака уделял творчеству Тараса Шевченко, о чем свидетельствует его работа над экспозициями различных музеев, посвященных Кобзарю, как в Украине, так и за ее пределами.

Напомним, что 25 октября 2023 года ушел из жизни экс-командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-полковник Сергей Онищенко. Он командовал военной авиацией Украины в течение 2010-2012 годов.