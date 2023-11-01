У Києві попрощалися з відомим художником-монументалістом Анатолієм Гайдамакою

Художник-монументаліст Анатолій Гайдамака. Фото: vechirniy.kyiv.ua/news/90304/

Відомий український майстер монументального мистецтва, видатний художник України Анатолій Гайдамака пішов із життя у віці 85 років. Прощання з ним відбулося у Володимирському соборі сьогодні, 1 листопада, об 11:00, а невдовзі в Українському Домі пройде захід на згадку про нього.

Про це повідомляє Вечірній Київ.

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Гайдамака був головним дизайнером Національного музею Другої світової війни в Україні, заснованого 1974 року. Разом із командою фахівців, включаючи інженера Володимира Баруленкова та архітектора Вадима Гопкала, він був нагороджений Шевченківською премією за роботу над Центральним музеєм Леніна у Києві, який пізніше став "Українським будинком".

До його видатних робіт відносяться Хрест на згадку про Батуринську трагедію, Меморіал Крутських героїв і пам'ятник жертвам голодомору, який згодом став частиною Національного Музею Голодомору.

Гайдамака також брав участь у декоруванні багатьох музеїв, включаючи експозиції присвячені Михайлу Коцюбинському, Миколі Островському та іншим. Він зробив свій внесок у створення інтер'єрів різних культурних та громадських будівель, проєктував мозаїчні композиції, створював вітражі та картини.

Особливу увагу приділяв Гайдамаку творчості Тараса Шевченка, про що свідчить його робота над експозиціями різних музеїв, присвячених Кобзарю, як в Україні, так і за її межами.

Нагадаємо, що 25 жовтня 2023 року пішов із життя екскомандувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-полковник Сергій Онищенко. Він командував військовою авіацією України протягом 2010-2012 років.