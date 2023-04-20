В Минобразования хотят изменить правила отчисления и восстановления студентов в вузах

Студенты в университете. Фото: Львовская политехника

В Минобразования планируют изменить правила отчисления, возобновления, перевода студентов и условия предоставления академического отпуска. Для этого было объявлено общественное обсуждение.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

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В стране действовало Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов учреждений высшего образования, утвержденное еще в 1996 году. Сейчас документ не соответствует действующему образовательному законодательству. Он нуждается в срочном обновлении.

Предложения и замечания украинцев в Министерстве образования и науки будут принимать в форме сравнительной таблицы к проекту новой редакции Положения. Их можно отправить по электронному адресу [email protected] Это нужно сделать до 10 мая.

Результаты опубликуют на сайте МОН не позднее чем через две недели после принятия решений по результатам обсуждения.

Напомним, студенческий билет в Украине дает право на отсрочку от мобилизации. Этим законом активно пользуются военнообязанные мужчины. Однако им могут запретить поступать в колледжи и вузы в период военного положения.

Также мы писали, что 21 марта Оксен Лесной был назначен новым министром образования Украины после того, как Верховная Рада приняла решение заменить предыдущего министра Сергея Шкарлета.

Добавим, Кабинет министров на заседании во вторник, 18 апреля, назначил Дениса Курбатова заместителем министра образования и науки. Также Марина Слободниченко назначена заместителем министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции.