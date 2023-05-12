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В МОН рассказали, будет ли в школах половое воспитание

12 мая 2023 15:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В МОН рассказали, будет ли в школах половое воспитание
Министр образования Оксен Лесной. Фото: facebook/oksenlisovyi
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Министр образования Оксен Лесовий рассказал, что разработают проект стандартов, предполагающих внедрение отдельного курса полового воспитания в школьное образование. Однако не все в МОН с этим согласны.

Об этом рассказала соавтор петиции о половом воспитании, которая направила соответствующий запрос в МОН, Ирина Тишко в комментарии УП.

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Будет ли в школах половое воспитание

"На сегодня Министерством образования и науки разрабатывается проект государственного стандарта для профильного уровня общего среднего образования. В рамках реализации социальной и здоровьесберегающей образовательной отрасли государственного стандарта предусматривается внедрение отдельного курса полового воспитания, который будет учитывать опыт европейских стран по внедрению программ полового воспитания", — ответил Лесовий.

Министр добавил, что сейчас происходит разработка "просветительских программ, курсов, информационных и методических материалов" для детей и молодежи, родителей, учителей и других взрослых, приобщающихся к половому воспитанию.

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Запрос Ирины Тишко к министру образования Оксену Лисовому

Разногласия в МОН

В то же время в Директорате дошкольного, школьного, внешкольного и инклюзивного образования ответили, что половое воспитание уже есть в программе.

"В Украине половое воспитание является составляющей системы национального воспитания детей и молодежи и осуществляется в учебных заведениях в соответствии с Концепцией воспитания детей и молодежи в национальной системе образования и согласно требованиям образовательных стандартов. В частности, темы полового воспитания включены в содержание обязательных учебных предметов" Я исследую мир" (1-4 класса), "Основы здоровья"/ "Здоровье, безопасность и благосостояние" (5-9 классы), "Биология" (8-11 классы)", — ответил Олег Ересько.

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Запрос Ирины Тишко Директората дошкольного, школьного, внешкольного и инклюзивного образования

Напомним, недавно в Минобразования рассказали, будут ли сокращать количество предметов в школах. Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко заявил, что никаких сокращений предметов не будет, включая естественнонаучные дисциплины, такие как химия, физика и биология. Обсуждается оптимизация нагрузки на учащихся и концептуальные вопросы.

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