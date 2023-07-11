Украинец, которого не пустили на рейс в Тель-Авиве: в МИД разыскали и помогли мужчине

Александр, которого не пустили на рейс, и представитель МИД Олег Николенко. Фото: Oleg Nikolenko / Facebook

В МИД Украины разыскали украинца, которого несколько дней назад сняли с рейса Тель-Авив — Варшава. Мужчине помогли сесть на самолет в Европе, откуда он отправится в Украину.

Об этом сообщает спикер МИД Олег Николенко.

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Он не был ветераном и военнослужащим

"Мы разыскали украинца, которому отказали в посадке на самолет в аэропорту Тель-Авива несколько дней назад. Сегодня украинский консул в Израиле помог Александру сесть на рейс в Европу, откуда он отправится к своим родным в Украине", — говорит Николенко.

И добавляет, что мужчина никогда не служил в рядах ВСУ и не был ветераном.

"Важная информация: наш гражданин никогда не служил в рядах ВСУ и не является ветераном. Инвалидность он получил в результате ДТП много лет назад. Но он является украинским гражданином, поэтому для нас было обязанностью оказать ему помощь", — отмечает спикер.

Продолжается служебное расследование

По словам Николенко, авиакомпания официально извинилась перед мужчиной. Однако в МИД ожидают завершения служебного расследования и требуют привлечь виновных к ответственности из-за нарушения прав украинского гражданина.

"Несмотря на официальные извинения авиакомпании, считаем, что права украинского гражданина были нарушены. Ожидаем завершения служебного расследования, привлечения виновных к ответственности и выполнения авиаперевозчиком обязательств перед пассажиром. Будем держать этот вопрос на контроле", — отметил он.

Александр, которого не пустили на рейс, и представитель МИД Олег Николенко. Фото: Oleg Nikolenko / Facebook

Предыстория

На днях, 8 июля, сетью начало распространяться видео, на котором мужчина не смог сесть на своем месте в самолете. Произошел инцидент в Тель-Авиве.

Мужчина объяснил работникам авиакомпании, что он потерял ногу на войне и летит домой к семье в Украину. Сообщается, что сначала он простоял в углу самолета полтора часа, после чего упал и ранил руки.

Увидев это, сотрудники самолета заявили, что мужчина ведет себя неадекватно и не пустили его на рейс.

Напомним, из-за полномасштабного вторжения России в Украину многие наши соотечественники вынуждены были искать убежища за рубежом. Министерство иностранных дел Украины, чтобы помочь украинцам, запустило специальный чат-бот, который будет предоставлять необходимые консультации.