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У МЗС допомогли українцю, якого не пустили на літак в Тель-Авіві

11 липня 2023 17:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Українець, якого не пустили на рейс в Тель-Авіві: у МЗС розшукали та допомогли чоловіку
Олександр, якого не пустили на рейс, та речник МЗС Олег Ніколенко. Фото: Oleg Nikolenko / Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У МЗС України розшукали українця, якого декілька днів тому зняли з рейсу Тель-Авів — Варшава. Чоловіку допомогли сісти на літак у Європі, звідки він вирушить до України. 

Про це повідомляє речник МЗС Олег Ніколенко

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Він не був ветераном та військовослужбовцем

"Ми розшукали українця, якому відмовили в посадці на літак в аеропорту Тель-Авіва кілька днів тому. Сьогодні український консул в Ізраїлі допоміг Олександру сісти на рейс до Європи, звідки він вирушить до своїх рідних в Україні", — каже Ніколенко. 

І додає, що чоловік ніколи не служив у лавах ЗСУ і не був ветераном. 

"Важлива інформація: наш громадянин ніколи не служив в лавах ЗСУ та не є ветераном. Інвалідність він отримав внаслідок ДТП багато років тому. Але він є українським громадянином, тому для нас було обов'язком надати йому допомогу", — зазначає речник. 

Триває службове розслідування

За словами Ніколенка, авіакомпанія офіційно вибачилася перед чоловіком. Однак у МЗС чекають завершення службового розслідування та вимагають притягнути винних до відповідальності через порушення прав українського громадянина. 

"Незважаючи на офіційні вибачення авіакомпанії, вважаємо, що права українського громадянина були порушені. Очікуємо завершення службового розслідування, притягнення винних до відповідальності та виконання авіаперевізником зобов'язань перед пасажиром. Триматимемо це питання на контролі", — зазначив він. 

 

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Олександр, якого не пустили на рейс, та речник МЗС Олег Ніколенко. Фото: Oleg Nikolenko / Facebook

Передісторія

Днями, 8 липня, мережею почало ширитися відео, на якому чоловік не зміг сісти на своєму місці у літаку. Трапився інцидент у Тель-Авіві. 

Чоловік пояснив працівникам авіакомпанії, що він втратив ногу на війні й летить додому до своєї родини в Україну. Повідомляється, що спочатку він простояв у кутку літака півтори години, після чого упав і поранив руки. 

Побачивши це, працівники літака заявили, що чоловік поводиться неадекватно і не пустили його на рейс. 

Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну чимало наших співвітчизників змушені були шукати прихисток за кордоном. Міністерство закордонних справ України, аби допомогти українцям, запустило спеціальний чат-бот, який надаватиме необхідні консультації.

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