Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Сумах мощные взрывы: ракетная опасность arrow

В Сумах мощные взрывы: ракетная опасность

8 сентября 2023 05:39
обновлено: 05:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Сумах сегодня 8 сентября: ракетная опасность
Дым поднимается вверх после взрыва с утра. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Утром около 05:30 в Сумах прозвучали мощные взрывы. После этого в регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетных обстрелов.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Взрывы в Сумах сегодня 8 сентября

Обновлено 05:42. В Сумах прогремели взрывы, о чем заявили корреспонденты Общественного.

Обновлено 05:44. Воздушная тревога была объявлена в Сумской области после того, как раздался взрыв. Сейчас там есть ракетная опасность. Также "покраснела" и Донецкая область.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня утром 8 сентября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 05:55. "В Сумах работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях к отбою", — сообщили в Сумской ОВА.

Напомним, что в многострадальной Одесской области сегодня, 8 сентября, снова был слышен взрыв. Перед этим предупреждали о пусках ракет Х-35 из Черного моря.

Также мы сообщали, что опасность атаки неприятеля распространилась и на другие южные и восточные области Украины. В настоящее время российские захватчики прибегли к артиллерийским обстрелам Херсона. Также отмечается, что РФ гатит и по близлежащим населенным пунктам, гремят взрывы.

Добавим, что по Украине снова ширится воздушная тревога из-за угрозы атаки БпЛА, а также активности вражеской авиации. Так, сегодня, 8 августа, "покраснели" Харьковская, Донецкая, Одесская и другие области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз