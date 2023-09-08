Взрывы в Сумах сегодня 8 сентября: ракетная опасность

Дым поднимается вверх после взрыва с утра. Фото: google.com

Утром около 05:30 в Сумах прозвучали мощные взрывы. После этого в регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетных обстрелов.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Сумах сегодня 8 сентября

Обновлено 05:42. В Сумах прогремели взрывы, о чем заявили корреспонденты Общественного.

Обновлено 05:44. Воздушная тревога была объявлена в Сумской области после того, как раздался взрыв. Сейчас там есть ракетная опасность. Также "покраснела" и Донецкая область.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 05:55. "В Сумах работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях к отбою", — сообщили в Сумской ОВА.

Напомним, что в многострадальной Одесской области сегодня, 8 сентября, снова был слышен взрыв. Перед этим предупреждали о пусках ракет Х-35 из Черного моря.

Также мы сообщали, что опасность атаки неприятеля распространилась и на другие южные и восточные области Украины. В настоящее время российские захватчики прибегли к артиллерийским обстрелам Херсона. Также отмечается, что РФ гатит и по близлежащим населенным пунктам, гремят взрывы.

Добавим, что по Украине снова ширится воздушная тревога из-за угрозы атаки БпЛА, а также активности вражеской авиации. Так, сегодня, 8 августа, "покраснели" Харьковская, Донецкая, Одесская и другие области.