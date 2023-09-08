Вибухи в Сумах сьогодні 8 вересня: ракетна небезпека

Дим підіймається вгору після вибуху зранку. Фото: google.com

Зранку близько 05:30 у Сумах прозвучали потужні вибухи. Після цього в регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетного обстрілу.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Сумах сьогодні 8 вересня

Оновлено 05:42. У Сумах прогриміли вибухи, про що заявили кореспонденти Суспільного.

Оновлено 05:44. Повітряну тривогу оголосили в Сумській області після того, як пролунав вибух. Наразі там триває ракетна небезпека. Також "почервоніла" й Донецька область.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 05:55. "У Сумах працює ППО. Залишайтеся в укриттях до відбою", — повідомили в Сумській ОВА.

Нагадаємо, що в багатостраждальній Одеській області сьогодні, 8 вересня, знову було чути вибух. Перед цим попереджали про пуски ракет Х-35 із Чорного моря.

Також ми повідомляли, що небезпека атаки ворога поширилася й на інші південні та східні області України. Наразі російські загарбники вдалися до артилерійського обстрілу Херсона. Також зазначається, що РФ гатить і по прилеглих населених пунктах, гримлять вибухи.

Додамо, що Україною знову шириться повітряна тривога через загрозу атаки БпЛА, а також активність ворожої авіації. Так, сьогодні, 8 серпня "почервоніли" Харківська, Донецька, Одеська та інші області.