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В ВРУ не включили в повестку дня размещение Национального военного мемориального кладбища

19 октября 2023 13:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ВРУ не включили в повестку дня размещение Национального военного мемориального кладбища
Верховная рада Украины. Фото: sluga-narodu.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 19 октября, народные депутаты Украины не включили в повестку дня законопроект №9676. Речь идет о размещении Национального военного мемориального кладбища.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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По словам Железняка, народные избранники не включили в повестку дня Проект Закона №9676 о размещении Национального военного мемориального кладбища.

"218, не включенный в повестку дня", — добавил он.

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Пост Железняка. Фото: скриншот

Напомним, в Украине планируется начать строительство Национального военного мемориального кладбища в ближайшее время. Технические вопросы начали решать и готовить документы.

Также мы писали, что сегодня, 19 октября, Верховная Рада Украины приняла законопроект о запрете УПЦ МП. "За" проголосовало 267 народных депутатов.

Добавим, 17 октября депутаты Верховной Рады Украины не проголосовали за закон НДФЛ из местных бюджетов для производства дронов и снарядов.

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