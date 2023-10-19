В ВРУ не включили в повестку дня размещение Национального военного мемориального кладбища
Сегодня, 19 октября, народные депутаты Украины не включили в повестку дня законопроект №9676. Речь идет о размещении Национального военного мемориального кладбища.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Национальное военное мемориальное кладбище
По словам Железняка, народные избранники не включили в повестку дня Проект Закона №9676 о размещении Национального военного мемориального кладбища.
"218, не включенный в повестку дня", — добавил он.
Напомним, в Украине планируется начать строительство Национального военного мемориального кладбища в ближайшее время. Технические вопросы начали решать и готовить документы.
Также мы писали, что сегодня, 19 октября, Верховная Рада Украины приняла законопроект о запрете УПЦ МП. "За" проголосовало 267 народных депутатов.
Добавим, 17 октября депутаты Верховной Рады Украины не проголосовали за закон НДФЛ из местных бюджетов для производства дронов и снарядов.
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