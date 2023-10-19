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У ВРУ не включили у порядок денний розміщення Національного військового меморіального кладовища

19 жовтня 2023 13:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ВРУ не включили у порядок денний розміщення Національного військового меморіального кладовища
Верховна Рада України. Фото: sluga-narodu.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 19 жовтня, народні депутати України не включили у порядок денний законопроєкт №9676. Йдеться про розміщення Національного військового меморіального кладовища.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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За словами Железняка, народні обранці не включили у порядок денний Проєкт Закону №9676 щодо розміщення Національного військового меморіального кладовища.

"218, не включений у порядок денний", — додав він.

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Допис Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні планують розпочати будівництво Національного військового меморіального кладовища найближчим часом. Технічні питання вже почали вирішувати та готувати документи.

Також ми писали, що сьогодні, 19 жовтня, Верховна Рада України прийняла законопроєкт про заборону УПЦ МП. "За" проголосувало 267 народних депутатів.

Додамо, 17 жовтня депутати Верховної Ради України не проголосували за закон ПДФО з місцевих бюджетів для виробництва дронів та снарядів.

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