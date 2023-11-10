Украина эвакуировала еще 160 своих граждан из сектора Газа

Эвакуация Украинцев из сектора Газа. Фото иллюстративное: ГУР

Еще 160 украинцев были эвакуированы из сектора Газа, где продолжаются боевые действия. Также Украина помогла вывезти из опасной зоны девять граждан Молдовы.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Эвакуация украинцев из сектора Газа

Зеленский отметил, что за минувшие сутки и ночь Украина эвакуировала из Газы еще 160 своих граждан и 9 граждан Молдовы. В целом на этой неделе спасены уже 203 украинских гражданина.

"Украина выступает за защиту жизней гражданских и заботится о каждом своем гражданине, где бы он ни был", — подчеркнул он.

Сообщение Владимира Зеленского об эвакуации из сектора Газа

Напомним, 8 ноября Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украине удалось эвакуировать из сектора Газа первую группу из 43 своих граждан. Они находятся на территории Египта и в безопасности.

К слову, ранее в израильской армии заявили, что боевики ХАМАС потеряли контроль над северной частью сектора Газа. Это произошло после ракетного удара израильских армейцев по военной инфраструктуре террористов в оккупированной части города.