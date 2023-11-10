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Украина эвакуировала еще 160 своих граждан из сектора Газа

10 ноября 2023 10:07
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Украина эвакуировала еще 160 своих граждан из сектора Газа
Эвакуация Украинцев из сектора Газа. Фото иллюстративное: ГУР
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Еще 160 украинцев были эвакуированы из сектора Газа, где продолжаются боевые действия. Также Украина помогла вывезти из опасной зоны девять граждан Молдовы.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Эвакуация украинцев из сектора Газа

Зеленский отметил, что за минувшие сутки и ночь Украина эвакуировала из Газы еще 160 своих граждан и 9 граждан Молдовы. В целом на этой неделе спасены уже 203 украинских гражданина.

"Украина выступает за защиту жизней гражданских и заботится о каждом своем гражданине, где бы он ни был", — подчеркнул он.

Сообщение Владимира Зеленского об эвакуации из Сектора Газа
Сообщение Владимира Зеленского об эвакуации из сектора Газа

Напомним, 8 ноября Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украине удалось эвакуировать из сектора Газа первую группу из 43 своих граждан. Они находятся на территории Египта и в безопасности.

К слову, ранее в израильской армии заявили, что боевики ХАМАС потеряли контроль над северной частью сектора Газа. Это произошло после ракетного удара израильских армейцев по военной инфраструктуре террористов в оккупированной части города.

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