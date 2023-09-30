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Украина формирует первый в мире флот морских дронов, — Зеленский

30 сентября 2023 11:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Украина формирует первый в мире флот морских дронов, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украина создает первый в мире флот морских дронов, который сможет эффективно противостоять военным кораблям России. Украина начала производство пушек и снарядов по стандартам НАТО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Международном форуме оборонных индустрий.

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Украина формирует флот дронов

"Мы создаем первый в истории флот морских дронов, который лишает смысла российские военные корабли и заставляет их прятаться. Также мы приступили к производству снарядов и орудий натовских калибров, которые так необходимы на поле боя", подчеркнул Президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина активно производит собственную военную технику, а также предлагает союзникам свои идеи и разработки для усиления обороноспособности.

"Наши противотанковые комплексы более дальнобойны и безопасны в управлении, чем целый ряд других аналогов. Мы предлагаем свои программные решения для обороны: от управления до кибербезопасности. Мы также заинтересованы в локализации производства техники, которая необходима для нашей защиты", заявил Зеленский.

Раньше мы рассказывали, что в Киеве проходит первый Форум оборонных индустрий, в котором приняли участие более 160 компаний из 26 стран. Он станет новым этапом военного сотрудничества между Украиной и ее партнерами и станет инструментом защиты для цивилизованных стран мира.

Напомним, что Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. Они обсудили ряд важных вопросов, включая продолжение сотрудничества в сфере энергетической безопасности.

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