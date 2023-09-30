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Україна формує перший у світі флот морських дронів, — Зеленський

30 вересня 2023 11:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Україна формує перший у світі флот морських дронів, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Україна створює перший у світі флот морських дронів, який зможе ефективно протистояти військовим кораблям Росії. Також Україна розпочала виробництво гармат та снарядів за стандартами НАТО.  

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на Міжнародному форумі оборонних індустрій.

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Україна формує флот дронів

"Ми створюємо перший в історії флот морських дронів, який позбавляє сенсу російські військові кораблі і змушує їх ховатися. Також ми розпочали виробництво снарядів і гармат натівських калібрів, які так необхідні на полі бою", — наголосив Президент. 

Глава держави наголосив, що Україна активно виробляє власну військову техніку, а також пропонує союзникам свої ідеї і розробки для посилення обороноздатності.

"Наші протитанкові комплекс більш далекобійні та безпечніші в управлінні, ніж цілий ряд інших аналогів. Ми пропонуємо свої програмні рішення для оборони: від управління до кібербезпеки. Ми також зацікавлені у локалізації виробництва техніки, яка необхідна для нашого захисту", — заявив Зеленський.

Раніше ми розповідали, що у Києві відбувається перший Форум оборонних індустрій, в якому взяли участь понад 160 компаній із 26 країн. Він стане новим етапом військової співпраці між Україною та її партнерами і послужить інструментом захисту для цивілізованих країн світу.

Нагадуємо, що Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо. Вони обговорили ряд важливих питань, зокрема продовження співпраці у сфері енергетичної безпеки.

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