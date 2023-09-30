В Україні вирішується майбутнє оборонно-промислових комплексів світу, — Зеленський

Виступ Зеленського на Форумі оборонних індустрій. Фото: скриншот

У Києві відбувся перший Форум оборонних індустрій, в якому взяли участь понад 160 компаній із 26 країн. Він стане новим етапом військової співпраці між Україною та її партнерами і послужить інструментом захисту для цивілізованих країн світу.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

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Форум оборонних індустрій в Києві

"Зараз на десятиліття уперед визначається, якими будуть найбільш потужні оборонно-промислові комплекси, якими будуть їхні пріоритети та що буде стандартом оборони. Саме в Україні це визначається", — наголосив Президент.

Глава держави зазначив, що на першому Міжнародному форумі оборонних індустрій було утворено Альянс оборонних індустрій. Тепер виробники зброї та військової техніки з усього світу можуть приєднатися до її базової декларації та продемонструвати, що вони готові "разом з Україною будувати арсенал вільного світу".

"Ми сильна нація. Ми сміливий народ. Ми держава, яка має глобальне значення. Ми обов’язково переможемо. І ми створимо такий оборонний потенціал для України, а отже, для всього вільного світу, який буде відображенням нашої сили", — заявив Зеленський.

Оборонні пріоритети України

"Для нас пріоритет — розвиток оборонного виробництва з використанням сучасних технологій, виробництва снарядів, ракет, дронів в Україні у співпраці зі світовими лідерами галузі", — наголосив Зеленський.

Він розповів, що під час зустрічі з представниками оборонних компаній та асоціацій США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Туреччини, Швеції та Чехії було обговорено перспективи партнерства та спільного виробництва озброєнь.

"Україна готова запропонувати спеціальні умови компаніям, які виявлять готовність спільно з нашою державою розвивати оборонне виробництво", — повідомив глава держави.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський з нагоди прийдешнього Дня працівників освіти вручив державні нагороди освітянам. Також вони отримали сертифікати на здобуття премії глави держави переможцям міжнародних учнівських олімпіад і їхнім наставникам.

Нагадуємо, що Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо. Вони обговорили ряд важливих питань, зокрема продовження співпраці у сфері енергетичної безпеки.