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Украина и Польша, Рамштайн и е-декларирование: главные новости Украины 20 сентября

21 сентября 2023 08:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Украина и Польша, Рамштайн и е-декларирование: главные новости Украины 20 сентября
Коллаж Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сегодня, 20 сентября, Верховная Рада Украины одобрила вето Президента относительно законопроекта о возобновлении е-декларирования, а в Польше заявили о готовности к переговорам с Украиной по зерну. Кроме того, стало известно, что могли обсуждать на закрытой части антироссийской коалиции Рамштайна.

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 19 сентября, которые вы могли пропустить.

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Украина и Польша публично поссорились. Кажется, отношения, значительно потеплевшие во время российского вторжения, сильно остыли из-за польского запрета на импорт украинского зерна и парламентских выборов в Польше.

У официальной Варшавы своя версия ухудшения отношений. Что произошло и когда наладятся отношения между обеими соседними странами — читайте в Новини.LIVE.

Украина и Польша
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: ОП

Польша готова провести переговоры с Украиной по зерну

В то же время Польша готова к переговорам с Украиной по запрету на импорт украинского зерна. В Варшаве хотят найти решение, которое поможет Украине и одновременно защитит польских фермеров.

Украина и Польша
Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус. Фото: google

Что обсуждали в закрытой части Рамштайна: версия эксперта

15-е заседание антироссийской коалиции в формате Рамштайн не стало мегаособенным. А главные вопросы, скорее всего, обсуждались в закрытой части.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.

Рамштайн 2023
Заседание в Рамштайне. Фото: Reuters/ Kai Pfaffenbach

Дебют Умерова в Рамштайне: эксперт объяснил, можно ли считать его успешным

Первое участие нового министра обороны Украины Рустема Умерова на заседании антироссийской коалиции в Рамштайне получилось вполне успешным. Министр обороны США Ллойд Остин четко дал понять, что смена руководства Минобороны Украины не повлияла на стратегическую концепцию.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.

Рамштайн 2023
Рустем Умеров и Ллойд Остин в Рамштайне. Фото: Reuters/Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard

Верховная Рада одобрила вето Зеленского на законопроект о возобновлении е-декларирования

В среду, 20 сентября, Верховная Рада Украины одобрила вето Президента относительно законопроекта о возобновлении е-декларирования. Депутаты проголосовали за внесение поправок.

Е-декларирование в Украине
Верховная рада Украины. Иллюстративное фото: wikimedia.com

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