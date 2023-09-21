Украина и Польша, Рамштайн и е-декларирование: главные новости Украины 20 сентября
Сегодня, 20 сентября, Верховная Рада Украины одобрила вето Президента относительно законопроекта о возобновлении е-декларирования, а в Польше заявили о готовности к переговорам с Украиной по зерну. Кроме того, стало известно, что могли обсуждать на закрытой части антироссийской коалиции Рамштайна.
Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 19 сентября, которые вы могли пропустить.
Польша обиделась из-за слов Зеленского в ООН: анализ громкого скандала
Украина и Польша публично поссорились. Кажется, отношения, значительно потеплевшие во время российского вторжения, сильно остыли из-за польского запрета на импорт украинского зерна и парламентских выборов в Польше.
У официальной Варшавы своя версия ухудшения отношений. Что произошло и когда наладятся отношения между обеими соседними странами — читайте в Новини.LIVE.
Польша готова провести переговоры с Украиной по зерну
В то же время Польша готова к переговорам с Украиной по запрету на импорт украинского зерна. В Варшаве хотят найти решение, которое поможет Украине и одновременно защитит польских фермеров.
Что обсуждали в закрытой части Рамштайна: версия эксперта
15-е заседание антироссийской коалиции в формате Рамштайн не стало мегаособенным. А главные вопросы, скорее всего, обсуждались в закрытой части.
Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.
Дебют Умерова в Рамштайне: эксперт объяснил, можно ли считать его успешным
Первое участие нового министра обороны Украины Рустема Умерова на заседании антироссийской коалиции в Рамштайне получилось вполне успешным. Министр обороны США Ллойд Остин четко дал понять, что смена руководства Минобороны Украины не повлияла на стратегическую концепцию.
Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.
Верховная Рада одобрила вето Зеленского на законопроект о возобновлении е-декларирования
В среду, 20 сентября, Верховная Рада Украины одобрила вето Президента относительно законопроекта о возобновлении е-декларирования. Депутаты проголосовали за внесение поправок.
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