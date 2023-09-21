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Україна і Польща, Рамштайн та е-декларування: головні новини України 20 вересня

21 вересня 2023 08:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Україна і Польща, Рамштайн та е-декларування: головні новини України 20 вересня
Колаж Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сьогодні, 20 вересня, Верховна Рада України схвалила вето Президента щодо законопроєкту про відновлення е-декларування, а в Польщі заявили про готовність до переговорів з Україною щодо зерна. Окрім цього, стало відомо, що могли обговорювати на закритій частині антиросійської коаліції Рамштайна. 

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 19 вересня, які ви могли пропустити.

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Польща образилася через слова Зеленського в ООН: аналіз гучного скандалу

Україна та Польща публічно посварилися. Здається, стосунки, які значно потеплішали під час російського вторгнення, добряче охололи через польську заборону на імпорт українського зерна та парламентські вибори у Польщі.

В офіційної Варшави своя версія погіршення відносин. То що сталося та коли налагодяться стосунки між обома сусідніми країнами — читайте у Новини.LIVE.

Україна та Польща
Володимир Зеленський та Анджей Дуда. Фото: ОП

Польща готова провести переговори з Україною щодо зерна

Водночас Польща готова до переговорів з Україною щодо заборони на імпорт українського зерна. У Варшаві хочуть знайти рішення, яке допоможе Україні та водночас захистити польських фермерів. 

Україна та Польща
Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус. Фото: google

Що обговорювали у закритій частині Рамштайна: версія експерта

15-те засідання антиросійської коаліції у форматі Рамштайн не стало мегаособливим. А найголовніші питання, скоріш за все, обговорювалися у закритій частині.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник Збройних сил України Петро Черник.

Рамштайн 2023
Засідання в Рамштайні. Фото: Reuters/ Kai Pfaffenbach

Дебют Умєрова в Рамштайні: експерт пояснив, чи можна вважати його успішним

Перша участь нового міністра оборони України Рустема Умєрова на засіданні антиросійської коаліції в Рамштайні вийшла цілком успішною. Міністр оборони США Ллойд Остін чітко дав зрозуміти, що зміна керівництва Міноборони України не вплинула на стратегічну концепцію.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник Збройних сил України Петро Черник.

Рамштайн 2023
Рустем Умєров і Ллойд Остін у Рамштайні. Фото: Reuters/ Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard

Верховна Рада схвалила вето Зеленського на законопроєкт щодо поновлення е-декларування

У середу, 20 вересня, Верховна Рада України схвалила вето Президента щодо законопроєкту про відновлення е-декларування. Депутати проголосували за внесення правок.

Е-декларування в Україні
Верховна Рада України. Ілюстративне фото: wikimedia.com

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