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Украина планирует конфисковать у россиян энергетические активы: какие компании национализируют

3 сентября 2023 13:06
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Украина планирует конфисковать у россиян энергетические активы: какие компании национализируют
Работник ДТЭК возле электроопоры. Иллюстративное фото: ДТЭК
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В Украине стартовала национализация энергетических предприятий, принадлежащих россиянам. Так, государство планирует конфисковать через суд "Центрэнерго".

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ростислав Шурма в интервью Радио Свобода.

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Что известно о национализации энергетических активов

Как сообщил Ростислав Шурма, процедура конфискации ряда энергетических активов у российских бенефициаров уже началась.

"Дело движется в ВАКС. И я надеюсь, что в ближайшие месяцы будет принято соответствующее решение", — отметил он.

К компаниям, которые планируют национализировать, относится и "Центрэнерго". Она достаточно большая. К тому же Украина может отсудить еще около пяти региональных энергораспределительных компаний.

Напомним, в Украине национализировали активы российского сенатора на полмиллиарда гривен.

Также мы писали, что Украина собирается национализировать имущество Минобороны Беларуси.

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