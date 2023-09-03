Украина планирует конфисковать у россиян энергетические активы: какие компании национализируют

Работник ДТЭК возле электроопоры. Иллюстративное фото: ДТЭК

В Украине стартовала национализация энергетических предприятий, принадлежащих россиянам. Так, государство планирует конфисковать через суд "Центрэнерго".

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ростислав Шурма в интервью Радио Свобода.

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Как сообщил Ростислав Шурма, процедура конфискации ряда энергетических активов у российских бенефициаров уже началась.

"Дело движется в ВАКС. И я надеюсь, что в ближайшие месяцы будет принято соответствующее решение", — отметил он.

К компаниям, которые планируют национализировать, относится и "Центрэнерго". Она достаточно большая. К тому же Украина может отсудить еще около пяти региональных энергораспределительных компаний.

Напомним, в Украине национализировали активы российского сенатора на полмиллиарда гривен.

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