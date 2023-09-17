Украинский телемарафон планируют переформатировать, — Подоляк

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Фото: DW

Украинский телемарафон "Единые новости" планируют переформатировать. Изменения будут связаны с последующим назначением нового главы Минкульта.

Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк на форуме "Редколлегия. Саммит", передает "Бабель".

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Переформатирование телемарафона

По словам Подоляка, пока что такого человека нет.

"Посмотрим, будет новый министр информационной политики, он выберет культурную составляющую информационной политики, потом будет переформатирование какое-то и кто-то будет отвечать. Будет, условно, управляющий партнер", — рассказал Подоляк.

Напомним, экс-руководитель Украинского культурного фонда Юлия Федов может возглавить Министерство культуры и информационной политики Украины.

Также мы писали, что временно исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев ездит на незадекларированном автомобиле. Он также получал штрафы за нарушение правил дорожного движения, в том числе за вождение в нетрезвом состоянии.

Добавим, временный исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев заявил, что не против выделения бюджетных средств на сериалы, если это психологическая разгрузка.