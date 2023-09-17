Украинский телемарафон планируют переформатировать, — Подоляк
Украинский телемарафон "Единые новости" планируют переформатировать. Изменения будут связаны с последующим назначением нового главы Минкульта.
Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк на форуме "Редколлегия. Саммит", передает "Бабель".
Переформатирование телемарафона
По словам Подоляка, пока что такого человека нет.
"Посмотрим, будет новый министр информационной политики, он выберет культурную составляющую информационной политики, потом будет переформатирование какое-то и кто-то будет отвечать. Будет, условно, управляющий партнер", — рассказал Подоляк.
Напомним, экс-руководитель Украинского культурного фонда Юлия Федов может возглавить Министерство культуры и информационной политики Украины.
Также мы писали, что временно исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев ездит на незадекларированном автомобиле. Он также получал штрафы за нарушение правил дорожного движения, в том числе за вождение в нетрезвом состоянии.
Добавим, временный исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев заявил, что не против выделения бюджетных средств на сериалы, если это психологическая разгрузка.