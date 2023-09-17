Український телемарафон планують переформатувати, — Подоляк

Радник керівника ОП Михайло Подоляк. Фото: DW

Український телемарафон "Єдині новини" планують переформатувати. Зміни будуть пов'язані з подальшим призначенням нового глави Мінкульту.

Про це заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк на форумі "Редколегія. Саміт", передає "Бабель".

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Переформатування телемарафону

За словами Подоляка, поки що такої людини немає.

"Побачимо, буде новий міністр інформаційної політики, він обере культурну складову інформаційної політики, потім буде переформатування якесь і хтось буде відповідати. Буде, умовно, керуючий партнер", — розповів Подоляк.

Нагадаємо, екскерівник Українського культурного фонду Юлія Федів може очолити Міністерство культури та інформаційної політики України.

Також ми писали, що тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв їздить незадекларованим автомобілем. Він також отримував штрафи за порушення правил дорожнього руху, зокрема за керування у нетверезому стані.

Додамо, тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що не проти виділення бюджетних коштів на серіали, якщо це психологічне розвантаження.